Original-Research: CR Capital AG - von GBC AG



Einstufung von GBC AG zu CR Capital AG



Unternehmen: CR Capital AG

ISIN: DE000A2GS625



Anlass der Studie: Research Studie (Anno)

Empfehlung: Kaufen

seit: 24.06.2021

Kursziel: 58,54 EUR

Kursziel auf Sicht von: 31.12.2021

Letzte Ratingänderung:

Analyst: Cosmin Filker; Felix Haugg



NAV-Bewertung zeigt hohes Kurs-Potenzial auf



Aufbau einer Digitalen Finanzplattform soll weiteres dynamisches Wachstum bringen



Die CR Capital AG ist ein Investmenthaus, das Beteiligungen entlang der gesamten Immobilienwertschöpfungskette hält und aufbaut. Gemäß strategischem Fokus werden dabei insbesondere Gesellschaften im Bereich Real Estate erworben und aufgebaut, die bezahlbaren Wohnraum in den Regionen Berlin, Brandenburg und Leipzig Selbstnutzern sowie Kapitalanlegern anbieten.



Bezeichnend dafür steht die Hauptbeteiligung Terrabau GmbH die auf der Errichtung 'bezahlbaren Wohnraums' fokussiert ist. Gemeint sind damit Wohnimmobilien unterhalb 350.000 EUR, einem stark nachgefragten Segment, in dem die Gesellschaft aufgrund der seriellen Bauweise sowie der Abdeckung der wesentlichen Wertschöpfungsschritte sehr konkurrenzfähig ist. Weiterhin werden dabei die von einer hohen Nachfrage geprägten Regionen Berlin und Leipzig adressiert. Gemäß Unternehmensangabe befinden sich derzeit rund 600 Objekte im Bau bzw. kurz vor Baubeginn.



Flankierend zur Hauptbeteiligung Terrabau GmbH befinden sich weitere Geschäftsfelder im Aufbau. Hier sollen künftig sowohl

sicherheitsorientierten als auch renditeorientierten Kapitalanlegern Investitionsmöglichkeiten angeboten werden. Über einen derzeit in Vorbereitung befindlichen offenen Immobilien-Publikumsfonds soll sicherheitsorientierten Anlegern eine jährliche Ausschüttung von 4-5 % p.a. ermöglicht werden. Zudem soll als Private Equity-Anlage künftig renditeorientierten Anlegern die Investitionen in renditestarke und nachhaltige Projekte ermöglicht werden.



Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat die CR Capital AG, hauptsächlich durch Beteiligungserträge der Terrabau GmbH ein Nachsteuerergebnis in Höhe von 51,27 Mio. EUR (VJ: 92,47 Mio. EUR) erwirtschaftet. Die Erträge aus den Beteiligungen haben das Eigenkapital auf 177,98 Mio. EUR (31.12.2020) stark ansteigen lassen. Dabei weist die CR Capital AG eine für Beteiligungsgesellschaften überdurchschnittlich hohe EK-Quote in Höhe von 94,4 % auf, was ein typisches Bild für IFRS10-bilanzierende Gesellschaften ist.



Die künftige Ergebnisentwicklung der CR Capital AG wird derzeit noch vom Beteiligungsergebnis dominiert sein. Gemäß Unternehmensangaben liegt bei der Terrabau GmbH die Anzahl der im Bau befindlichen bzw. kurz vor Beginn stehenden Einheiten bei 600. Für die kommenden Geschäftsjahre unterstellen wir einen jährlichen Anstieg von 10 %, was sich entsprechend positiv auf das Beteiligungsergebnis auswirken würde.



Wir haben die CR Capital AG im Rahmen eines NAV-Ansatzes bewertet. Hierfür haben wir die Terrabau GmbH, als derzeit wichtigste

Beteiligungsgesellschaft, unter Verwendung marktüblicher Multiples bewertet und einen fairen Wertansatz in Höhe von 233,81 Mio. EUR ermittelt.

Da sich der künftige Geschäftsbereich der immobilienbasierten Kapitalanlagen über die Tochter CR Opportunities derzeit noch im Aufbau befindet, nehmen wir aktuell diesbezüglich noch keine Fair-Value-Ermittlung vor. Ziel ist es hier aber in den kommenden ein bis zwei Jahren eine digitale Finanzplattform aufzubauen, über die der Anleger Finanzanlagen provisions- und gebührenfrei zum besten Preis an- und verkaufen kann. Dies kann somit weitere signifikante Bewertungspotenziale für die Zukunft bringen.



Bewertungsfazit: Nach Berücksichtigung abdiskontierter Verwaltungskosten- Kosten sowie der aktuellen liquiden Mittel haben wir einen NAV je Aktie in Höhe von 58,54 EUR ermittelt. Ausgehend vom aktuellen CR-Aktienkurs in Höhe von 31,90 EUR liegt ein hohes Kaufpotenzial von über 80% vor und wir vergeben das Rating KAUFEN.



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/22620.pdf



Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach § 85 WpHG und Art. 20 MAR Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher Interessenkonflikt gegeben: (5a,5b,11); Einen Katalog möglicher Interessenkonflikte finden Sie unter: http://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung.htm

Datum (Uhrzeit) Fertigstellung: 24.06.2021 (13:47 Uhr) Datum (Uhrzeit) erste Weitergabe: 24.06.2021 (14:00 Uhr)

