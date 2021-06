Stuttgart (ots) - Die neuen Haushahn-Aufzüge bieten Planer*innen individuelle Freiheiten. Sie bringen ihre Fahrgäste nicht nur auf die nächste Etage, sondern entführen sie in neue, virtuelle Aufzugswelten. Die neue Aufzugsgeneration wird ab sofort mit einer Online-Marketingkampagne am Markt platziert.Längst stehen Aufzüge für mehr als den vertikalen Weg von A nach B. Sie sind integraler Bestandteil der Mobilität in Gebäuden, sorgen für Barrierefreiheit und begleiten Nutzer*innen auf ihren täglichen Wegen. Und mit der digitalen Generation von Haushahn werden Aufzüge jetzt so individuell und einzigartig wie die Menschen, die sie planen und benutzen.Der modulare Aufbau erlaubt eine passgenaue Integration in unterschiedlichste Gebäudetypen. Darüber hinaus ist es durch Designfreiheit und maximale Kombinationsmöglichkeiten so einfach wie nie für Planer*innen, die Aufzüge auf die baulichen Gegebenheiten und die Bedürfnisse der Nutzer*innen abzustimmen. Zur Auswahl stehen sowohl unterschiedliche, flexible Designlinien als auch individuelle Gestaltungsmöglichkeiten für alle Oberflächen.Digitale Planung im Online-KonfiguratorMit nur wenigen Klicks können Architekt*innen online ihren Haushahn Aufzug konfigurieren. Bei Bedarf beraten Aufzugsexpert*innen von Haushahn zu den konkreten Spezifikationen und geben individuelle Empfehlungen. Die Planungen werden in der Cloud gespeichert und können für künftige Projekte sowie auf Wunsch für den Einsatz in BIM-Modellen (Building Information Modelling) genutzt werden. Der Online-Konfigurator ist erreichbar unter folgendem Link: https://digitalplan.haushahn.de/.Digitale Services für Fahrgäste und Betreiber*innenNicht nur optisch und durch eine einfache Planung überzeugt die neue Aufzugsgeneration von Haushahn: Digitale Medien am und im Aufzug verwandeln das Warten in ein Erlebnis. Bespielte Aufzugstüren oder Screens in der Kabine mit Nachrichten, Wetter, Musik, Veranstaltungs-tipps oder Werbung machen den Aufzugsschacht zum perfekten Kommunikationskanal. Digitale Wartungs- und Service-Features wie der digitale Aufzugswärter "Ahead Guardian" garantieren Betreiber*innen ein Höchstmaß an Sicherheit und Verfügbarkeit. So sind die Aufzüge bereit für eine Zukunft, die immer digitaler wird und mobil bleibt.Kampagne zur Markteinführung: So vielfältig wie die Projekte der KundenDer konsequente Fokus auf die Zukunftsorientierung und Flexibilität von Haushahn wird auch in der Marketingkampagne deutlich, die ab sofort die Einführung der neuen Aufzugsgeneration begleitet: Darin präsentiert sich Haushahn als Anbieter von digitalen, hochwertigen und individuellen Aufzugslösungen, die das Erlebnis der Menschen mit ihren unterschiedlichsten Tagesabläufen, Bedürfnissen und Vorlieben in den Mittelpunkt stellen. Aufmerksamkeitsstark und mit einer Prise Humor unterstreicht die Kampagne den Anspruch des Haushahn-Markenverbunds, seinen Kund*innen zukunftssichere Produkte mit einem Höchstmaß an Flexibilität und Individualität zu bieten.Über HaushahnHaushahn ist der größte deutsche Markenverbund regionaler Aufzugsbetriebe, die lösungs-orientierte Produkte im Bereich Neubau und Modernisierung sowie umfassende Serviceleistungen rund um den Aufzug anbieten. Namensgebend ist die C. Haushahn GmbH & Co. KG mit Sitz in Stuttgart, die seit mehr als 125 Jahren zu den führenden deutschen Unternehmen im Aufzugsbau zählt.Presseanfragen an:Bianca Berger (Pressesstelle)E-Mail: bianca.berger@haushahn.de I Telefon +49 30 7029 2908Original-Content von: C. Haushahn GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/110576/4951398