Der Baumwolle-Future ist zuletzt bis auf 88,10 Cent angestiegen, musste dann aber nach dem FED-Meeting letzte Woche auch Kursverluste verzeichnen und fiel bis auf 83,37 Cent zurück. China könnte in Kürze die Importquoten für Baumwolle aufgrund der hohen Nachfrage erhöhen. Das ist positiv für den Markt. Technisch läuft der Kontrakt erneut in ein Dreieck.Aktuell handelt der Kontrakt knapp über 86,50 Cent und läuft wie schon Ende Mai erneut in ein Dreieck aus dem in Kürze wieder ein Ausbruchsversuch ...

