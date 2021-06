Am Freitag wird der Solarmodulhersteller JinkoSolar Zahlen vorstellen. Im Vorfeld geraten die Papiere des chinesischen Weltmarktführers allerdings erneut unter Druck. Die politische Entwicklung in den USA bereitet Anlegern Sorgen. Andere Aktien aus der Solarbranche legen dagegen zu. DER AKTIONÄR beleuchtet die Hintergründe und nennt eine Alternative.JinkoSolar zählt zu den beliebtesten Aktien der Deutschen. Doch wie so oft bei chinesischen Aktien zollt der Konzern derzeit seiner chinesischen Herkunft ...

