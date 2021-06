Der Carsharing-Anbieter Share Now führt mit dem Fiat 500 ein weiteres vollelektrisches Modell in seine Hamburger Flotte ein. Ab sofort stehen in der Hansestadt 100 Exemplare des E-Autos zur Verfügung. Neben dem Fiat-Stromer stehen in Hamburg mit dem Smart EQ Fortwo und dem BMW i3 zwei weitere rein elektrische Modelle zur Verfügung. Bis zum Sommer sollen insgesamt bis zu 500 elektrische Share-Now-Fahrzeuge ...

