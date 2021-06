MTU schaffte rd. 100 % in 52 Wochen, von 126 bis aktuell 225 €. AIRBUS absolvierte den Marsch von 58 bis 115 € in gleicher Form. Damit ist eine technische Korrektur fällig:



Denn die Frage lautet: Was rechtfertigt im Fall MTU ein weiteres Potenzial um 20 bis 25 %? Dafür reicht das aktuelle Produktportfolio nicht aus. Ein Schritt nach vorne mit einem Ausbau über eine Beteiligung an einem renommierten Unternehmen der gleichen Klasse wäre ein Signal dafür. Ein KGV von 27 ist ohnehin ein Grenzwert.



AIRBUS steht vor dem gleichen Problem: Aus 44 wurden 88 Mrd. € Marktwert und KGV 26 entspricht in etwa den Relationen von BOEING (ohne Militärsektor). Nur in einer deutlich veränderten Auftragslage läge ein neuer Anstoß. Verbesserte Margen allein bringen es nicht. Vorschlag für beide: Stillhalten und Stops beachten oder Positionen halbieren, um die technische Korrektur auszuloten.



Dies ist ein Ausschnitt aus der neuen Actien-Börse. In der aktuellen Ausgabe analysiert Hans A. Bernecker, Deutschlands erfahrenster Börsenexperte, die Marktlage und verrät Ihnen, wie Sie sich als Anleger am besten positionieren.



Mehr dazu lesen Sie in der aktuellen Actien-Börse Nr. 25! Den kompletten Brief erhalten Sie im Abo (www.bernecker.info) oder im Einzelbezug unter www.boersenkiosk.de oder über unsere Bernecker-App.



Die Themen der Actien-Börse Nr. 25:



Themen u.a.:++ In Washington gibt es eine Zauberformel++ AIRBUS und MTU erreichten soeben Rekordkurse++ CUREVAC, was nun?++ ROCHE mit erstmals mehr als 300 Mrd. CHF Marktwert++ Israelischer Spezialist für Medizintechnik: SHL TELEMEDICINE++ Die großen Techs konsolidieren++ BIOGEN stellen wir auf den Prüfstand++ In MYNARIC erhöhen wir unser Kursziel++ ALLIANZ und MÜNCHENER RÜCK werden profitieren



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info

AIRBUS-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de