Fünf Jahre nach dem Start von Pokémon Go könnte bald das Transformers-Fieber ausbrechen. Die Aktie des Rechteinhabers Hasbro ist auf dem Sprung. Niedlich war gestern, jetzt wird es laut. Nach jahrelangen Verhandlungen haben sich das amerikanische Entwickler-Start-up Niantic und der Spielzeugkonzern Hasbro nun geeinigt: Transformers wird der Nachfolger des legendären Augmented-Reality-Spiels Pokémon Go. Passender Name des Games: Transformers: Heavy Metal. Eine Gruppe von Testspielern in Neuseeland ...

