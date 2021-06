Vermisst du auch manchmal das alte iPod-Gefühl? Mit dem Clickwheel durch die Musikbibliothek scrollen oder eine Runde Brick spielen - das ist jetzt wieder möglich. Erinnert ihr euch noch an die Zeit, als wir nicht den mehr oder weniger gesamten musikalischen Output der Menschheit in Form von Spotify, Deezer und Apple Music auf dem Smartphone jederzeit griffbereit hatten? Als wir unsere MP3-Player in liebevoller Kleinarbeit befüllt und Playlists erstellt haben? Für viele war der iPod das Abspielgerät der Wahl - und der ist nun zurück. iPod-Classic-Feeling ...

