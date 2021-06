DJ Belgiens Geschäftsklima erklimmt im Juni Rekordhoch

BRÜSSEL (Dow Jones)--Das belgische Geschäftsklima hat sich im Juni stärker aufgehellt als erwartet. Wie die Belgische Nationalbank (BNB) mitteilte, stieg der Index um 3,3 Punkte auf 9,8. Das ist der höchste Stand seit Beginn der Datenreihe im Jahr 1980. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten nur einen Anstieg auf 8,0 prognostiziert, nachdem der Index im Vormonat bei 6,5 notiert hatte.

Mit Ausnahme des Baugewerbes, in dem die Zuversicht nach fünf Monaten ununterbrochenen Anstiegs erstmals wieder etwas gesunken ist, hat sich das Geschäftsklima in allen befragten Branchen wieder verbessert, also dem verarbeitenden Gewerbe, dem Einzelhandel und den unternehmensbezogenen Dienstleistungen. Zur Ermittlung des Geschäftsklimas befragt die belgische Notenbank rund 4.500 Unternehmen.

