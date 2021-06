DJ Siemens-CEO: Bolt-on-Akquisitionen sind für uns das Richtige

FRANKFURT (Dow Jones)--Siemens wird auch in Zukunft nach Unternehmenszukäufen Ausschau halten, etwa im Bereich der Software für die Industrie, den der Konzern erheblich ausbauen will. Dabei wird es vor allem um ergänzende Übernahmen gehen, wie Vorstandschef Roland Busch in der Schlussrunde zum Kapitalmarkttag noch einmal deutlich machte. "Bolt-on-Akquisitionen sind für uns das Richtige", sagte Busch.

Zukäufe müssten vor allem zu Siemens passen, auf Innovationen abzielen - möglichst disruptiver Art, zu Synergien führen, die Nachhaltigkeitsziele des Konzerns unterstützen und verschiedene Vorgaben hinsichtlich der Ergebnisentwicklung erfüllen.

Busch sagte, auch für richtig große Zukäufe habe Siemens nach der 16,4 Milliarden Dollar schweren Übernahme des Krebsspezialisten Varian noch die nötige Finanzkraft. Die besten Erfahrungen habe man in der Vergangenheit aber mit kleineren, zielgerichteten Übernahmen gemacht.

