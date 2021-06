DJ Wissenschaftspreis 2021: FPSB Deutschland zeichnet exzellente wissenschaftliche Arbeiten im Bereich Finanzplanung aus

Frankfurt am Main (pts032/24.06.2021/15:30) - Zum fünften Mal vergibt der FPSB Deutschland den mit insgesamt 10.000 Euro dotierten Wissenschaftspreis - Arbeiten liefern neue Einblicke und Erkenntnisse im Bereich der kapitalgedeckten Altersvorsorgesysteme und den Erwartungen der Generation Y an die Vermögensberatung

Den gewohnten Lebensstandard im Ruhestand nicht aufrechterhalten zu können und Altersarmut werden künftig bei zunehmend größeren Teilen der Bevölkerung zu einer immer drängenderen Herausforderung. "Aus diesem Grund ist es wichtig, die Menschen hierzulande auch nach dem neuesten Stand der wissenschaftlichen Forschung im Bereich der Finanzplanung beraten zu können", macht Professor Dr. Rolf Tilmes, Vorstandsvorsitzender des Financial Planning Standards Board Deutschland (FPSB Deutschland), klar. Der Verband der Finanzplaner hat deshalb 2016 den Wissenschaftspreis ins Leben gerufen. Damit werden jährlich herausragende wissenschaftliche Arbeiten, die auf die Verbesserung und Optimierung der Methodik der Finanzplanung abzielen, ausgezeichnet.

Dissertation: Wichtige innovative Erkenntnisse für gedeckte Altersvorsorgesysteme

In diesem Jahr wurde der mit insgesamt 10.000 Euro dotierte Preis zum fünften Mal in den Kategorien Dissertation und Masterarbeit vergeben. In der Kategorie Dissertation setzte sich Dr. Manuel Rach, Postdoktorand am Institut für Versicherungswissenschaft an der Universität Ulm, durch. Der 28-jährige gebürtige Biberacher machte seinen Abschluss in Wirtschaftsmathematik an der Universität Ulm mit Auszeichnung und promovierte im Fach Wirtschaftswissenschaften.

Im Rahmen seiner Dissertation beschäftigte er sich mit Fragestellungen zur kapitalgedeckten Altersvorsorgesystemen. Im Kern geht es dabei um das systematische Langlebigkeitsrisiko und das in der akademischen Literatur diskutierte Tontine-Modell, mit dem dieses Risiko teilweise vom Versicherer auf den Versicherten übertragen wird. "Zu diesem Themenkomplex liefert die Arbeit von Dr. Rach neue theoretische Ansätze sowie eine Fülle interessanter Erkenntnisse", macht Prof. Hauer in seiner Laudatio deutlich. "Die Jury beeindruckte die hohe wissenschaftliche Bedeutung der Arbeit einerseits und die weitreichende praktische Relevanz für das Thema Altersvorsorge und somit für das Financial Planning andererseits."

Unter den eingereichten Masterarbeiten landete Dominik Kottmann auf Platz 1. Der studierte Finanzökonom (EBS) und Sustainable & Responsible Investment-Advisor (EBS) arbeitet derzeit als Risk & Portfoliomanager Finance für die Arvato Financial Solutions, ein Fintech-Unternehmen der Bertelsmann Gruppe. In seiner Masterarbeit zum Master of Arts in Business an der EBS Universität für Wirtschaft und Recht befasste er sich mit der Frage, was die Generation Y, die zwischen den frühen 1980ern und späten 1990ern geborenen Millennials, bezüglich des Vermögensmanagements erwartet. Dabei konnte Kottmann zeigen, dass die persönliche Beratung für die Generation Y weiter von hoher Bedeutung ist und deren Präferenzen hinsichtlich Individualität und Nachhaltigkeit einer Vermögensstrukturierung keine altersspezifischen Abweichungen erkennen lassen.

"Aus seinen Einsichten zur Generation Y entwickelte er auf innovative Art und Weise ein Geschäftsmodell, das auch bei geringeren Anlagesummen eine schnelle Skalierung erlaubt und die geforderten Kundenerlebnisse ermöglicht", sagt Prof. Hauer. "Mit einer empirisch sehr überzeugenden Umsetzung dieses Themas bereichert er den wissenschaftlichen Kenntnisstand zu einem Aspekt, der für das Berufsbild des Financial Planners von höchster Bedeutung ist."

Hochkarätig besetzte Jury

Wie immer steckt hinter der Auswahl der beiden Gewinnerarbeiten eine hochrangige Expertenjury. Dieser gehören der Certified Financial Planner® (CFP®) Michael Hauer, Honorarprofessor für Finanzmärkte und Financial Planning an der Technischen Hochschule Amberg-Weiden, Prof. Dr. Christian Koziol vom Lehrstuhl für Finance an der Universität Tübingen, Prof. Dr. Peter Schaubach, CFP®, CFEP® und Honorarprofessor an der EBS Business School in Oestrich-Winkel, und Prof. Dr. Dirk Schiereck von der Technischen Universität Darmstadt, an.

"Neben der praktischen Relevanz dieser Arbeiten für die vom FPSB zertifizierten CFP®-Professionals wollen wir mit diesem Preis aber auch Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler dazu ermutigen, sich mit Themen rund um die Methodik der ganzheitlichen Finanzberatung auseinanderzusetzen", ergänzt Tilmes, der neben seiner Vorstandstätigkeit auch Academic Director Finance & Wealth Management an der EBS Executive School, Oestrich-Winkel, ist. "Doch vor allem soll dies unter dem Strich die Finanzplanung weiter verbessern und letztlich die Menschen hierzulande in die Lage versetzen, sich gezielt und erfolgreich ein Vermögen für einen finanziell sorgenfreien Ruhestand aufzubauen."

