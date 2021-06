Hannover (www.anleihencheck.de) - Heute hat das Monetary Policy Committee der Bank of England erwartungsgemäß beschlossen, die Bank Rate auf dem bisherigen Niveau - also bei 0,10% - verharren zu lassen, so die Analysten der Nord LB.Zudem seien von der Notenbank in London ebenfalls keine Anpassung an ihrem QE-Programm vorgenommen worden. Auch diese Nachricht dürfte die große Mehrzahl der Beobachter nicht überrascht haben. Während die Entscheidung für die Beibehaltung des aktuellen Volumens der Käufe von Unternehmensanleihen einstimmig gefallen sei, habe es beim Votum zum Kaufprogramm für Staatsanleihen eine Gegenstimme gegeben. Diese abweichende Meinung sei von Andy Haldane zu Protokoll gegeben worden, der sich zuletzt eher nachdenklich zur Inflationsentwicklung im Vereinigten Königreich geäußert habe. Diese Gegenstimme stelle auch keine Überraschung für die Finanzmärkte dar. Haldane habe in der Tat schon im Mai für eine Verringerung des Kaufprogrammes auf 825 Mrd. GBP votiert. ...

