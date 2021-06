Englands erste mit Wasserstoff betriebene Flotte von Doppeldecker-Bussen hat nun in London ihren Dienst angetreten. Die 20 H2-Doppeldecker des nordirischen Herstellers Wrightbus werden auf der Linie 7 zwischen East Acton und Oxford Circus eingesetzt. Rund um die neuen H2-Busse haben die Verantwortlichen ein regionales H2-Ökosystem aufgebaut. So tanken die Busse an einer vom dänischen Spezialisten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...