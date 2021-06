DGAP-Ad-hoc: Aumann AG / Schlagwort(e): Personalie/Sonstiges

Aumann AG: Aumann AG beschließt Veränderungen im Vorstand



24.06.2021 / 16:17 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.







Rolf Beckhoff, aktueller CEO des Unternehmens, wird auf eigenen Wunsch zum 30. September 2021 aus dem Vorstand ausscheiden. Nach seinem Ausscheiden wird Beckhoff dem Unternehmen weiterhin in beratender Funktion verbunden bleiben. Der Aufsichtsrat und der Vorstand der Aumann AG bedauern die Entscheidung von Rolf Beckhoff, das Unternehmen zu verlassen und danken ihm für 18 Jahre erfolgreichem Engagement für die Gesellschaft, von denen er 8 Jahre als Geschäftsführer und Vorstand wirkte. Neben der Fokussierung auf E-mobility hat Rolf Beckhoff auch den erfolgreichen Börsengang der Aumann AG sowie ein deutliches Wachstum der Gesellschaft maßgeblich mitverantwortet.



Mit Sebastian Roll als zukünftigem CEO, Jan-Henrik Pollitt als neuem CFO und einem zusätzlichen Technologievorstand hat Aumann beste Voraussetzungen, seine ausgezeichnete Positionierung im Bereich der E-mobility weiter auszubauen und die sich aktuell bietenden Wachstumspotenziale auszuschöpfen. Der Aufsichtsrat der Aumann AG ("Aumann", ISIN: DE000A2DAM03) hat heute Sebastian Roll mit Wirkung zum 1. Juli 2021 zum neuen CEO des Unternehmens berufen. Roll ist seit 12 Jahren für die Aumann-Gruppe tätig und hat zuletzt als CFO das Finanzressort sowie den größten Unternehmensstandort in Beelen geführt. Als CEO wird er zukünftig insbesondere die Bereiche Strategie, M&A und Operations verantworten. Neuer CFO wird Jan-Henrik Pollitt, der aktuell den Bereich Corporate Development leitet. Pollitt ist zukünftig neben den Finanzen auch für die Digitalisierung des Unternehmens sowie für Investor Relations verantwortlich. Roll und Pollitt sind bis zum 30.06.2026 als Vorstände bestellt. Um die technologische Stärke von Aumann weiter auszubauen, soll der Vorstand um eine dritte Position mit dem Verantwortungsbereich Technologie und Vertrieb erweitert werden.Rolf Beckhoff, aktueller CEO des Unternehmens, wird auf eigenen Wunsch zum 30. September 2021 aus dem Vorstand ausscheiden. Nach seinem Ausscheiden wird Beckhoff dem Unternehmen weiterhin in beratender Funktion verbunden bleiben. Der Aufsichtsrat und der Vorstand der Aumann AG bedauern die Entscheidung von Rolf Beckhoff, das Unternehmen zu verlassen und danken ihm für 18 Jahre erfolgreichem Engagement für die Gesellschaft, von denen er 8 Jahre als Geschäftsführer und Vorstand wirkte. Neben der Fokussierung auf E-mobility hat Rolf Beckhoff auch den erfolgreichen Börsengang der Aumann AG sowie ein deutliches Wachstum der Gesellschaft maßgeblich mitverantwortet.Mit Sebastian Roll als zukünftigem CEO, Jan-Henrik Pollitt als neuem CFO und einem zusätzlichen Technologievorstand hat Aumann beste Voraussetzungen, seine ausgezeichnete Positionierung im Bereich der E-mobility weiter auszubauen und die sich aktuell bietenden Wachstumspotenziale auszuschöpfen.

Aumann AG

Dieselstraße 6

48361 Beelen

Tel +49 2586 888 7800

Fax +49 2586 888 7805

ir@aumann.com

www.aumann.com



Vorstand

Rolf Beckhoff (CEO)

Sebastian Roll (CFO)



Aufsichtsrat

Gert-Maria Freimuth (Vorsitzender)

Christoph Weigler

Dr. Christof Nesemeier



Registergericht

Amtsgericht Münster, Registernummer: HRB 16399 Beelen, 24. Juni 2021Aumann AGDieselstraße 648361 BeelenTel +49 2586 888 7800Fax +49 2586 888 7805ir@aumann.comwww.aumann.comVorstandRolf Beckhoff (CEO)Sebastian Roll (CFO)AufsichtsratGert-Maria Freimuth (Vorsitzender)Christoph WeiglerDr. Christof NesemeierRegistergerichtAmtsgericht Münster, Registernummer: HRB 16399 24.06.2021 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de