Baden-Baden (ots) - Youtube-Serie von SWR Kindernetz und SWR3 heute (24. Juni) auf dem Kanal SWR Kindernetz PLUS gestartet/ Kinder sollen zu mehr Bewegung animiert werdenDas SWR Kindernetz und SWR3 starten heute (24. Juni) auf dem Youtube-Kanal des SWR Kindernetz PLUS eine neue Videoreihe mit Fitness- und Yogaübungen für Kinder. In den insgesamt zehn Videos werden Moderatorin Muschda Sherzada und Moderator Johannes Zenglein vom "Tigerenten Club" sowie zwei Kinder des SWR3 Formats "Generation Alpha" von einer professionellen Sport-Influencerin angeleitet. Die Zuschauer*innen können die Übungen zuhause mitmachen. Jeden Donnerstag um 16 Uhr und jeden Sonntag um 11 Uhr wird eine neue Folge veröffentlicht. Das erste Video ist hier abrufbar: Die Sport-Challenge - Folge 1 (https://youtu.be/amZem_HmZEE).Sportübungen kinderleicht erklärtKinder dazu motivieren, sich wieder mehr zu bewegen. Das ist das Ziel des neuen Youtube-Formats "Die Sport-Challenge" von SWR Kindernetz und SWR3. Die Videos umfassen spezielle Fitness- und Yogaübungen zur Kräftigung von einzelnen Muskelpartien (Arme, Rücken, Bauch, Beine), aber auch ein Ganzkörper-Training sowie Übungen zu Balance und Beweglichkeit. Die Videos werden kindgerecht aufbereitet und ermöglichen einen leichten Einstieg ohne Vorkenntnisse und Equipment. Sie sind dabei so angelegt, dass die Kinder Spaß am Mitmachen haben.Fitness- und Yoga-VideosDen Anfang machen fünf Fitness-Videos mit "Tigerenten Club"-Moderatorin Muschda Sherzada sowie Joschua und Jonah von "Generation Alpha". Sie werden von Steffi Noppinger, Finalistin der Spielshow "Ninja Warrior" (RTL), angeleitet. Ziel ist die Stärkung der Muskulatur im ganzen Körper. Ab 15. Juli folgen fünf Yoga-Videos mit Jelena Lieberberg von "Kick Ass Yoga". Sie zeigt Johannes Zenglein vom "Tigerenten Club" und Alexandra und Vicky von "Generation Alpha" verschiedene Übungen, bei denen die User*innen zuhause einfach mitmachen können.Zwei neue Folgen pro WocheDie Videoreihe besteht aus insgesamt zehn Folgen. Jeden Donnerstag (16 Uhr) und Freitag (11 Uhr) wird ein neues Video auf dem Youtube-Kanal "SWR Kindernetz PLUS" hochgeladen. Zuerst erscheinen ab 24. Juni fünf Fitness-Videos mit Steffi Noppinger. Das erste Video befasst sich mit dem Thema Ganzkörper-Training. Ab dem 15. Juli folgen die Yoga-Videos mit Jelena Lieberberg.Der "Tigerenten Club" und "Generation Alpha"Der "Tigerenten Club" ist eine Produktion des Südwestrundfunks für Das Erste und den KiKA. Seit mehr als 25 Jahren steht das Format für Action, Spaß und kunterbunte Themen. "Generation Alpha" ist ein YouTube-Format von SWR3, bei dem Kinder zwischen sechs und zehn Jahren auf Musik-Stars und ihre Songs reagieren - ehrlich, unverfälscht und sehr direkt.Die erste Folge ist ab heute abrufbar: Die Sport-Challenge - Folge 1 (https://youtu.be/amZem_HmZEE)Fotos über ARD-Foto.deInformationen, kostenloses Bildmaterial und weiterführende Links unterhttp://swr.li/neues-fitness-und-yogaformat-fuer-kinder-die-sport-challengeNewsletter: "SWR vernetzt", SWR vernetzt Newsletter (http://x.swr.de/s/swrvernetztnewsletter)Pressekontakt: Felix Oser, Tel. 07221 929 22986, felix.oser@SWR.deSWR.de/kommunikation (https://www.swr.de/unternehmen/kommunikation/uebersichtsseite-swr-kommunikation-100.html)twitter.com/SWRpresseSWR.de/coronaFÜR EUCH DA ZUSAMMENHALTENUm Podcast- und Streaming-Tipps sowie Informationen zur ARD Mediathek oder der ARD Audiothek zu erhalten, folgen Sie auch diesen Newsräumen:ARD Audiothek: https://www.presseportal.de/nr/153004 (https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.presseportal.de%2Fnr%2F153004&data=04%7C01%7CSandra.Louis%40swr.de%7C48187609c4ae4ceaed9708d9361bef76%7Cbcca095d88d442f88260cc216b81f62d%7C0%7C0%7C637600316033966465%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=1p1lD6%2B5G%2Fvvdwp3vWOjFD5WVKXYHp9mOkClpSbcNTY%3D&reserved=0)ARD Mediathek: https://www.presseportal.de/nr/153003 (https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.presseportal.de%2Fnr%2F153003&data=04%7C01%7CSandra.Louis%40swr.de%7C48187609c4ae4ceaed9708d9361bef76%7Cbcca095d88d442f88260cc216b81f62d%7C0%7C0%7C637600316033976423%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=0GPlDcoRDbuVl6lXLXEaGIe25DxQBexV9bCNyTlhD3w%3D&reserved=0)Original-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/4951551