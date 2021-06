ChargeUp Europe, der 2020 gegründete Lobbyverband europäischer Ladeinfrastruktur-Anbieter, appelliert an die EU-Kommission, im Rahmen der Reform der Richtlinie zum Aufbau der Infrastruktur für alternative Kraftstoffe (AFID) verbindliche nationale Ziele in Form von Mindestvorgaben für Ladeinfrastruktur festzulegen. In einem zusammen mit der Unternehmensberatung Arthur D. Little entwickelten Positionspapier ...

Den vollständigen Artikel lesen ...