ASMALLWORLD AG (SWX:ASWN) erweitert Online-Funktionalität mit neuer 'Member Posts'-Funktion Zurich, 24.06.2021 - Die ASMALLWORLD AG gibt bekannt, dass sie für ihr Social Network ASMALLWORLD ein umfangreiches Update veröffentlicht hat. Der Fokus liegt dabei auf der Einführung von 'Member Posts', einer neuen Online-Funktion, welche es Nutzern ermöglicht, Fotos von ihren Mobiltelefonen auf ASMALLWORLD hochzuladen, um sie mit anderen Mitgliedern zu teilen. Das neue Feature ist eine bedeutende Erweiterung der Social Networking-Funktionalität von ASMALLWORLD und schafft eine neue Kategorie von user-generated Content, was zu einem höheren User-Engagement und langfristigem Kundenwachstum führen soll. ASMALLWORLD investiert weiter in seine Online-Produkte und hat für seine iOS- und Android-Apps sowie für seine Website ein umfangreiches Update veröffentlicht. Neben vielen kleineren Verbesserungen wird die die Online-Funktionalität des Social Networks ASMALLWORLD mit der Einführung von 'Member Posts' erheblich erweitert. Mit der neuen Funktion können Nutzer über die ASMALLWORLD iOS- und Android-Apps Fotos von ihren Mobiltelefonen auf ASMALLWORLD hochladen. Hochgeladene Bilder werden dann mit anderen Mitgliedern über ihre jeweiligen Newsfeeds geteilt. Die neue Funktion ermöglicht es Nutzern, faszinierende Locations, unvergessliche Erlebnisse oder andere spannende Momente mit der ASMALLWORLD-Community zu teilen. Die erweiterte Funktionalität ist ab heute für alle Mitglieder verfügbar. Die aktualisierten Apps stehen per sofort im App Store und bei Google Play zum Download bereit. Neue Funktionalität soll das Engagement der Nutzer erhöhen Die neue Funktion 'Member Posts' ermöglicht es Nutzern auf neue und aufregende Art und Weise mit ASMALLWORLD zu interagieren, indem sie ihre eigenen Fotos hochladen oder sich Fotos von anderen Mitgliedern anschauen, und diese liken oder kommentieren können. Diese Funktionalität ist in ähnlicher Form ein Hauptmerkmal vieler anderer beliebter Social Networking-Apps geworden und ASMALLWORLD geht davon aus, dass die neue Funktion bald eine der, wenn nicht sogar die beliebteste Online-Funktion seines Social Networks werden wird. Mit der Einführung von 'Member Posts' wird erwartet, dass ASMALLWORLD-Mitglieder eine Fülle an neuem user-generated Content produzieren werden, welcher das User-Engagement, die Kunden-Loyalität und letztendlich das Wachstum des Social Networks fördern werden. "Das neue 'Member Posts' Feature, welches schon länger auf unserer To-Do-Liste stand, wird die Funktionalität unseres Social Networks entscheidend erweitern. Wir vervollständigen hiermit unser Online-Feature-Set und ich bin überzeugt, dass ASMALLWORLD mit neuem user-generated Content farbenfroher, ansprechender und interessanter wird, was schlussendlich zu einem höheren User-Engagement und langfristigem Kundenwachstum führen wird", kommentiert ASMALLWORLD CEO Jan Luescher. Entwicklungsschwerpunkt künftig auf die weitere Verbesserung der User Experience Für den grössten Teil der Jahre 2019 und 2020 konzentrierten sich die internen Entwicklungsressourcen von ASMALLWORLD ausschliesslich auf die Einführung der ASMALLWORLD Collection, einer High-End-Online-Hotelbuchungsmaschine, die im Juli letzten Jahres eingeführt wurde. Der neue 'Member Post'-Release, welcher sich ausschliesslich auf das Social Network ASMALLWORLD konzentriert, ist somit die erste umfangreiche Erweiterung der Online-Funktionalität des Social Networks seit der kompletten Neugestaltung der ASMALLWORLD-Apps im Jahr 2019. Für die kommenden Monate wird das Unternehmen seine Entwicklungsressourcen auf die Verbesserung der User Experience über alle seine Online-Dienste hinweg konzentrieren, um die Qualität, Reaktionsfähigkeit und Benutzerfreundlichkeit seiner Dienste weiter zu verbessern und diese noch einfacher und kundenfreundlicher zu gestalten. Diese Pressemitteilung und weitere Informationen finden Sie unter www.asmallworldag.com. Die ASMALLWORLD Gruppe ASMALLWORLD ist die weltweit führende Travel & Lifestyle Community. Basierend auf dem Social Network 'ASMALLWORLD', betreibt das Unternehmen ein digitales Travel & Lifestyle Ecosystem, welches Mitglieder inspiriert, besser zu reisen, mehr zu erleben und neue Kontakte zu knüpfen. ASMALLWORLD-Mitglieder nutzen die ASMALLWORLD App und Website, um Inspiration für Reisen und Lifestyle einholen, Hotels zu buchen, andere Mitglieder kennenlernen und von einer Vielzahl an Reiseprivilegen zu profitieren. Mitglieder haben ebenfalls die Möglichkeit, sich auf über 1'000 ASMALLWORLD-Events pro Jahr zu treffen. Die Events reichen dabei von lokalen Get-Togethers in den Grossstädten dieser Welt, bis hin zu Wochenend-Events in Saint-Tropez oder Gstaad.

Neben dem ASMALLWORLD Social Network, zählen folgende Firmen ebenfalls zum ASMALLWORLD Travel & Lifestyle Ecosystem: ASMALLWORLD Collection, eine Online-Hotelbuchungsplattform, welche sich auf die besten Hotels der Welt spezialisiert und die einmalige «ASMALLWORLD Preferred Rate» anbietet, welche Kunden einzigartige Zusatzleistungen bietet, ganz ohne zusätzliche Kosten ASMALLWORLD Private, ein Luxus-Reisebüro, welches personalisierte Reiseberatung und Reisearrangements anbietet ASW Hospitality, eine Hotel-Management-Company, welche das weltbekannte North Island Resort auf den Seychellen managt. First Class & More, ein Smart Luxury Travel Service, der es Mitgliedern ermöglicht, in den Genuss von Luxusreisen zu Insiderpreisen zu kommen. The World's Finest Clubs, der weltweit führende Nightlife-Concierge, welcher Mitgliedern VIP-Zugang zu den exklusivsten Nachtclubs der Welt bietet. Zusätzliche Informationen finden sie auf unseren Webseiten: www.asmallworldag.com www.asmallworld.com www.asmallworldcollection.com www.asmallworldprivate.com www.asmallworldhospitality.com www.north-island.com www.first-class-and-more.de www.first-class-and-more.com www.finestclubs.com Kontakt: ASMALLWORLD AG

