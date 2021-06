DGAP-News: Norddeutsche Steingut Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Personalie

Norddeutsche Steingut Aktiengesellschaft: Aufsichtsrat beruft Peter Wilson zum Vorstand, Dr. Rüdiger Grau legt sein Amt zum 16.07.2021 nieder.



24.06.2021 / 18:23

Corporate News



Bremen, 24. Juni 2021 - Der Aufsichtsrat der Norddeutsche Steingut AG (ISIN DE0006770001) hat in seiner heutigen Sitzung Herrn Peter Wilson, Geschäftsführer der Steuler Fliesen GmbH, mit sofortiger Wirkung in den Vorstand berufen. Ferner hat Herr Dr. Rüdiger Grau dem Aufsichtsrat gegenüber erklärt, dass er nicht bis zum Jahresende sein Vorstandsamt (s. Ad-Hoc Mitteilung vom 16.06.2021) weiter ausüben möchte, sondern sein Amt zum 16.07.2021 niederzulegen wünscht. Der Aufsichtsrat hat diesem Wunsch heute entsprochen und einen entsprechenden Beschluss gefasst. Herr Dr. Grau scheidet daher zum 16.07.2021 aus dem Vorstand der Gesellschaft aus und wird der Gesellschaft bis zum 31.12.2021 beratend zur Verfügung stehen. Peter Wilson ist seit 1. November 2011 als Leiter der Steuler-Fliesensparte tätig. Seit 2017 bekleidet er das Amt des Vorsitzenden des Bundesverbandes Keramische Fliesen e.V. Vor seiner Tätigkeit bei Steuler war Herr Wilson mehrere Jahre in der Fliesenbranche auf Herstellerseite beschäftigt, er verfügt zudem über mehr als 25 Jahre Führungs- und Vertriebserfahrung in der Baubranche. Fortan werden Peter Wilson und Alexander Lakos die Norddeutsche Steingut AG führen. Kontakt:

Norddeutsche Steingut AG

Alexander Lakos

Vorstand

Schönebecker Straße 101, 28759 Bremen

Tel. 0421/6262-206

