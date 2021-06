Unterföhring (ots) -- Star-gespicktes Ensemble im Fantasy-Abenteuer-Film, basierend auf der siebenteiligen Romanreihe von Tom Holt- Erstes Foto von den Dreharbeiten in Queensland, AustralienUnterföhring (ots) - Sam Neill, mehrfach für einen Golden-Globe nominiert und unter anderem bekannt aus den "Jurassic Park"-Filmen übernimmt neben dem zweifachen Oscar-Preisträger Christoph Waltz ("Django Unchained", "Inglorious Basterds") und Patrick Gibson ("The OA", "Tolkien") die Hauptrolle im Fantasy-Comedy-Abenteuer-Film "The Portable Door". Der Film basiert auf den gleichnamigen Romanen von Tom Holt. Die Regie übernimmt Jeffrey Walker ("Ali's Wedding", "Lambs of Gold"), das Drehbuch verfasste Leon Ford ("Griff the Invisible").Zum weiteren Cast gehören Miranda Otto ("Herr der Ringe", "Chilling Adventures of Sabrina"), Chris Pang ("Crazy Rich Asians", "Charlie's Angels"), Jessica De Gouw ("Gretel & Hansel", "Pennyworth"), Rachel House ("Soul", "Thor", "Ragnarok"), Arka Das ("Mulan", "Lion"), Damon Herriman ("Once Upon A Time... in Hollywood", "Mr. Inbetween") und Newcomerin Sophie Wilde ("Eden", "You Don't Know Me")."The Portable Door" wird produziert von Blanca Lista von The Jim Henson Company ("The Dark Crystal,", "Age of Resistance") und Todd Fellman von Story Bridge Films ("Daybrakers", "Bait 3D") und Sky. Executive Producers seitens The Jim Henson Company sind Lisa Henson und Chris Lyton, seitens Arclight Films Gary Hamilton, Brian Beckman und Ying Ye sowie Julia Stuart und Laura Grange von Sky und Cailah Scobie und Shana Levine von Stan.Julia Stuart, Director of Original Film bei Sky: Es ist sehr aufregend, dass wir unser Content-Angebot im Bereich Film zusammen mit unseren Freunden bei Arclight Films und so legendären Partnern wie The Jim Henson Company und Story Bridge Films weiter ausbauen können. 'The Portable Door' wird ein fantastischer Abenteuerfilm mit sehr britischem Humor, den man nicht verpassen darf. Ich kann es kaum erwarten, den Film mit den Sky Cinema Kunden in all unseren Märkten zu teilen."Die Dreharbeiten begannen am 7. Juni in Queensland, Australien. Sky als Koproduzent wird den Film als Sky Original in Großbritannien & Irland, Italien, Deutschland, Österreich und der Schweiz ausstrahlen. Weitere Finanzierungspartner sind Fulcrum Media Finance, MEP Capital und The Jim Henson Company mit Unterstützung von Screen Queensland, Create NSW und Film Victoria. Arclight Films ist für die internationalen Rechte zuständig.Über "The Portable Door":Paul Carpenter (Patrick Gibson) und Sophie Pettingel (Sophie Wilde) beginnen ihren Job als Praktikanten in der geheimnisvollen Londoner Firma J.W. Wells & Co. Nach und nach erkennen die beiden, dass ihre Arbeitgeber alles andere als konventionell sind. Die charismatischen Bösewichte Humphrey Wells (Christoph Waltz), der CEO der Firma, und der mittlere Manager Dennis Tanner (Sam Neill) bringen die Welt der Magie durcheinander, indem sie moderne Unternehmensstrategien mit uralten magischen Praktiken verbinden. Bald entdecken Paul und Sophie die wahre Agenda des riesigen Konzerns, in dem sie arbeiten.Über Sky Deutschland:Sky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows - viele davon Sky Originals. Neben dem frei empfangbaren Sender Sky Sport News können Zuschauer das Programm zuhause und unterwegs über Sky Q und Sky Ticket sehen. Die Entertainment-Plattform Sky Q bietet alles aus einer Hand: Sky und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken und viele weitere Apps. Mit Sky Ticket streamen Kunden Serien, Filme und Live-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlich kündbarer Basis. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil der Comcast Group und gehört zu Europas führendem Medien- und Unterhaltungskonzern Sky.Über The Jim Henson Company:The award-winning Jim Henson Company has remained an established leader in family entertainment for over 60 years and is recognized as an innovator in puppetry, animatronics, and digital animation. Best known as creators of the world-famous Muppets, Henson is currently in production on Harriet the Spy and a reboot of Fraggle Rock, both series for Apple TV+, and Guillermo Del Toro's Pinocchio for Netflix. Henson's most recent television credits include Duff's Happy Fun Bake Time for discovery+, Earth to Ned for Disney+, Fraggle Rock: Rock On! for Apple TV+, and the Emmy-winning Netflix Original series The Dark Crystal: Age of Resistance as well as Word Party (Netflix) and the Emmy®-nominated productions Dinosaur Train (PBS), Sid the Science Kid (PBS), Splash and Bubbles (PBS), and Julie's Greenroom (Netflix). Previous productions include Fraggle Rock, The Storyteller, and the sci-fi series Farscape for TV, and the feature films The Star (Sony Pictures Animation), and Alexander and the Terrible, Horrible, No Good, Very Bad Day (Disney), as well as the groundbreaking classics The Dark Crystal, and Labyrinth.With additional locations in New York and London, The Jim Henson Company is headquartered in Los Angeles on the historic Charlie Chaplin lot, complete with soundstage and post-production facilities. The Company is home to Jim Henson's Creature Shop, a pre-eminent character-building and visual effects group with international film, television, theme park and advertising clients, as well as Henson Recording Studios, one of the music industry's top recording facilities known for its world-class blend of state-of-the-art and vintage equipment.Über Story Bridge Films:Story Bridge Films is one of Australia's most prolific independent film production companies specializing in feature films for the global market with a particular emphasis on international co-productions. Recent credits include Daybreakers, Bait 3d, Imax Under The Sea 3d, A Few Best Men, Mental, Jungle, Guardians Of The Tomb, Hotel Mumbai and Escape From Pretoria and Blacksite with Official Aus-China co-productions At Last and Legend Of Sun And Moon slated for a major release in China later this year.Über Arclight Films:For more information about Arclight Films, please visit: www.arclightfilms.comDiese Mitteilung ist im Internet unter www.info.sky.de abrufbar. 