Mit der Inflation und den staatlichen Finanzspritzen, sowie dem Bedarf nach mehr Platz nach der Pandemie läuft nicht nur der US Immobilienmarkt heiß. Auch in Europa setzt sich der Trend fort und es gibt durchaus auch einige spannende Bauaktien die davon profitieren sollten. 10 werden im folgenden Video vorgestellt, die sich auch teilweise in Wikifolios von mir befinden: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...