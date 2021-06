Nach Darstellung des Analysten Thorsten Renner von GSC Research hat die Hawesko Holding AG im Geschäftsjahr 2021 (per 31.12.) bisher von der starken Entwicklung in den Sparten Retail und E-Commerce profitiert und das durch die Beschränken im Rahmen der Corona-Pandemie schwächere B2B-Geschäft mehr als kompensiert. In der Folge erhöht der Analyst sein Kursziel und nennt ein positives Rating.

Nach Analystenaussage habe dieser Konsumtrend auch im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2021 angehalten, so dass das EBIT regelrecht explodiert sei. Mitte Juni habe die Hawesko-Gruppe bereits eine Schätzung für das zweite Quartal abgegeben, die ein anhaltend positives Bild zeichne. Aufgrund dessen hebe der Analyst seine Prognosen für das Gesamtjahr noch einmal nach oben an. Allerdings bleibe ab dem dritten Quartal abzuwarten, ob und wie sich das Konsumverhalten durch die Öffnung der Gastronomie und eine weitgehende Lockerung der Beschränkungen verändere. Der Erfolg der Hawesko Holding AG fuße laut GSC auf einer bereits vor Jahren eingeleiteten Digitalisierungsoffensive. Zwar sei der Analyst für die zweite Jahreshälfte vorsichtiger gestimmt, dennoch rechne er 2021 mit erneuten Rekordwerten bei Umsatz und Ergebnis. In der Folge hebt der Analyst sein Kursziel auf 61,00 Euro (zuvor: 52,00 Euro) an und bestätigt das Rating "Halten".



(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 24.06.2021, 19:30 Uhr)



Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/

Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958

Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von der GSC Research GmbH am 24.06.2021 fertiggestellt und erstmals veröffentlicht.

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: http://www.gsc-research.de/uploads/tx_mfcgsc/artikel/2021-06-24_Hawesko.pdf

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.