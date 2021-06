Nach Darstellung der Analysten Stefan Scharff und Christopher Mehl von SRC Research hat die VIB Vermögen AG zwei weitere Grundstücke erworben und die Pipeline für zukünftige Projekte auf über 150.000 qm an vermietbarer Fläche ausgebaut. In der Folge erhöhen die Analysten ihr Kursziel und bestätigen das positive Votum.

Nach Analystenaussage könne das Unternehmen zudem über weitere Vermietungserfolge berichten. Demnach sei ein Mietvertrag für die Logistikimmobilie in Ehningen abgeschlossen worden, welche das Unternehmen in 2019 opportunistisch und leerstehend erworben habe. Die über 9.000 qm große Anlage werde ab Juli von einem renommierten Logistikunternehmen für eine Dauer von fünfeinhalb Jahren angemietet. Hierdurch sei die Leerstandsrate des Gesamtportfolios wieder auf unter 1 Prozent gefallen. Demnach werte das Analystenteam die Nachrichten der vergangenen Wochen als ein erneutes Zeichen der sehr guten operativen Entwicklung, die es dem Unternehmen erlaube, den Wachstumskurs und die Ergebnissteigerungen in den kommenden Jahren fortzusetzen. Zusammen mit einer Lockerung der Restriktionen und einer Verbesserung der allgemeinen Pandemielage lasse dies das Analystenteam noch optimistischer in die Zukunft blicken. In der Folge erhöhen die Analysten das Kursziel auf 36,00 Euro (zuvor: 33,00 Euro) und erneuern das Rating "Hold".



(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 24.06.2021, 19:25 Uhr)



