Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Donnerstag stagniert. Der Terminkontrakt für zehnjährige Treasuries (T-Note-Future) verharrte auf 132,15 Punkten. Die Rendite zehnjähriger Anleihen betrug 1,49 Prozent.Als Belastung erwies sich zwar die anhaltende Rekordrally an den US-Aktienmärkten. Andererseits aber wurden die Staatspapiere von eher enttäuschenden Konjunkturdaten gestützt. So sanken die wöchentlichen ...

