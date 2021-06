DJ NACHBÖRSE/XDAX +0,04% auf 15.595 Pkt - PVA Tepla unter Drück

FRANKFURT (Dow Jones)--Von einem relativ meldungsarmen und in der Folge impulsarmen Geschäft mit deutschen Aktien nach Börsenschluss berichtet ein Händler von Lang & Schwarz am Donnerstagabend. Mit den Geschäftszahlen von Nike in den USA sei etwas Kaufinteresse bei Adidas aufgekommen. Adidas wurde 1,5 Prozent fester gestellt.

PVA Tepla wurden indes 4,2 Prozent schwächer gestellt. Großaktionär Peter Abel und die von seiner Familie kontrollierte PA Beteiligungsgesellschaft hatte den Verkauf von 8 Prozent der ausstehenden Aktien an institutionelle Investoren angekündigt. Die Gesellschaft reduziert ihre Beteiligung von 25,5 auf 18 Prozent.

=== XDAX* DAX Veränderung 22.15 Uhr 17.30 Uhr 15.595 15.589 +0,04% ===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf

(END) Dow Jones Newswires

June 24, 2021 16:46 ET (20:46 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.