El Segundo, Kalifornien (ots/PRNewswire) - Tech-Meets-Grooming-Marke führt individuell gestaltete Haarfarbe ein, einschließlich des allerersten Graureduzierungsprogramms zur subtilen Vermischung von GrautönenColorsmith, das erstmals im Juni 2020 in den USA und kürzlich im April 2021 in Großbritannien eingeführt wurde, expandiert heute nach Europa und bietet Männern ein komplett individuelles, personalisiertes und müheloses Haarfärbeerlebnis zu Hause mit Optionen zur Grauabdeckung zu ihren Bedingungen. Die auf Bestellung hergestellten Männerhaarfarben von Colorsmith werden von professionellen, lizenzierten Coloristen in der Londoner Zentrale der Marke individuell hergestellt und sind niemals vorgemischt oder vorgefertigt. Jede Bestellung wird mit individueller Farbe, personalisierten, leicht verständlichen Anweisungen, Färbetools und Zugang zu Coloristen geliefert, die bei jedem Schritt helfen können.Das Grau-Reduktions-Programm von Colorsmith ist das erste seiner Art, das für Männer entwickelt wurde, die ihren Salz-und-Pfeffer-Look behalten oder ihre grauen Stellen im Laufe der Zeit allmählich abdecken möchten. Dieses neue Programm hilft Männern, Fragen wie "Haben Sie etwas anderes mit Ihrem Haar gemacht?" zu vermeiden - mit natürlich aussehenden und subtilen Ergebnissen über zwei bis drei Anwendungen.Angetrieben von der patentierten Farbmischtechnologie wurde Colorsmith von den Machern des preisgekrönten Haarfarbenherstellers eSalon entwickelt, der seit über einem Jahrzehnt die Heimhaarfarbe für Frauen revolutioniert hat."Da die weltweite Nachfrage nach individueller Anpassung und Bequemlichkeit weiter wächst, freuen wir uns sehr, die Präsenz von Colorsmith auf Europa auszuweiten und dazu beizutragen, den Prozess der Haarfärbung zu entmystifizieren, damit jeder Mann sein Haar mit Leichtigkeit und Vertrauen färben kann", so Graham Jones, CEO von Colorsmith. "Jede Facette von Colorsmith wurde mit Bedacht entwickelt, um Männern ein komplett individuelles Erlebnis zu bieten - von Anfang bis Ende."Colorsmith basiert auf Technik und Farbtheorie und ist für jeden Mann geeignet, egal wo er sich auf seiner Reise zur Haarfarbe befindet. Die getestete Haarfarbenformel der Marke enthält die hochwertigsten Inhaltsstoffe, darunter Vitamin E, Keratin und Sojaprotein, und hat 0 % Ammoniak.Wie funktioniert der Service?Nachdem Sie ein Profil erstellt haben, füllen Sie einfach ein kurzes Farb-Quiz aus, das den Coloristen der Marke hilft, einen einzigartigen Farbton herzustellen. Die individuell dosierte Formel und die persönlichen Anweisungen werden dann vorbereitet, verpackt und diskret zu Ihnen nach Hause geliefert. Engagierte Coloristen stehen Ihnen während des gesamten Prozesses mit Rat und Tat zur Seite - vom Online-Quiz bis zur Farbanwendung.Was ist in der Box enthalten?Neben der individuellen Farbe und dem Entwickler enthält jede Colorsmith-Bestellung alles, was zum mühelosen Auftragen der Farbe zu Hause benötigt wird, einschließlich einer persönlichen Anleitung, zwei Paar latexfreier Handschuhe, einem Applikationswerkzeug, Packungen mit Shampoo und Conditioner sowie Fleckenschutz und Fleckenentferner.Wie viel kostet Colorsmith?Eine einzelne Colorsmith Bestellung kostet 32,50 EUR. Der Colour Plan der Marke kostet 26 EUR pro Bestellung und wird automatisch nach einem festgelegten Zeitplan versendet, wobei die Option besteht, die Bestellung jederzeit zu unterbrechen, zu überspringen oder abzubrechen.Kann ich meine Farbe auch auf meinen Bart oder Schnurrbart auftragen?Ja, Sie können Ihre Farbe durchaus passend zu Ihren Haaren auf Ihren Bart und Schnurrbart auftragen. Bitte achten Sie darauf, dass Sie einen Tag vor der Färbung einen Allergietest durchführen, diese Anleitung finden Sie in Ihrer personalisierten Anleitung. Wir empfehlen Ihnen, zur Sicherheit keine Farbe auf Ihre Augenbrauen oder Augenpartie aufzutragen.Colorsmith ist jetzt in über 20 europäischen Märkten erhältlich, darunter U.K., Frankreich, Deutschland, Spanien und Italien. Für weitere Informationen über Colorsmith oder um ein Farbprofil zu erstellen, besuchen Sie bitte Colorsmith.de. Erleben Sie Colorsmith auf Instagram, Facebook und YouTube.Informationen zu Colorsmith:Colorsmith bietet ein völlig individuelles und müheloses Haarfärbeerlebnis für Männer zu Hause mit Optionen für natürlich aussehende Grauabdeckung zu ihren Bedingungen. Colorsmiths maßgeschneiderte Haarfarben in Salonqualität werden von lizenzierten Coloristen in den Firmensitzen in Los Angeles und London individuell hergestellt. Jede Bestellung wird mit personalisierten, leicht verständlichen Anleitungen, Färbetools und Zugang zu erfahrenen Coloristen geliefert, die bei jedem Schritt helfen können. Zusätzlich ermöglicht das Grau-Reduktionsprogramm der Marke Männern, ihren Salz-und-Pfeffer-Look beizubehalten oder ihre Grautöne im Laufe der Zeit allmählich auszublenden. Colorsmith kam in den USA im Juni 2020 auf den Markt und debütierte in Europa im Mai 2021. Colorsmith wurde von dem Team hinter der preisgekrönten Haarfarbenfirma eSalon entwickelt und basiert auf modernster, doppelt patentierter Technologie. Im Januar 2021 führte eSalon die Schwestermarke von Colorsmith ein, AURA Personalized Hair Care, einen transformativen Ansatz zur Haarpflege mit personalisierten Premium-Shampoos, Conditionern und Masken für alle Haartypen. AURA-Produkte werden auf der Grundlage der individuellen Haarbedürfnisse und -ziele auf Bestellung hergestellt und beinhalten die Option, ein semi-permanentes Pigment - eine Branchenneuheit - in der gewünschten Intensität und einen Duftzusatz nach Wahl hinzuzufügen. Das gesamte Haarpflegesortiment von eSalon wurde durch das Leaping Bunny Programm als tierfreundlich ausgezeichnet.Pressekontakt:Lauren Maslauski, 310-454-3080, lauren@ballantinespr.comFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1549927/Colorsmith_Color_Case_Personalized_Instructions.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1195586/Colorsmith_Logo.jpgOriginal-Content von: Colorsmith, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/156791/4951660