Gewinner des SmartEdge Partner Program sind Tech Data, SHI, Presidio, Atlantik, Arki, Data Equipment, Acromax, Rahi System India und Enthu Technology Sdn. Bhd.

IRVINE, Kalifornien, USA, June 24, 2021Partner Program Awards bekanntgegeben. Die Auszeichnungen wurden auf dem SmartEdge Partner Summit 2021 von Lantronix verliehen, der am 23. Juni 2021 stattfand.



Die SmartEdge Partner Program Awards von Lantronix wurden Gewinnern in den drei Kategorien Distribution Partner, StrategicEdge Partner und Edge Partner in den drei Regionen Nordamerika, Europa/Naher Osten/Afrika und Asien-Pazifik verliehen.

Die Gewinner sind:

Nordamerika

North America Distributor Partner of the Year: Tech Data

North America StrategicEdge Partner of the Year: SHI

North America Edge Partner of the Year: Presidio

Europa/Naher Osten/Afrika

EMEA StrategicEdge Partner of the Year: Arki Technology

EMEA Edge Partner of the Year: Data Equipment

Asien-Pazifik

APAC StrategicEdge Partner of the Year: Rahi Systems, India

APAC Edge Partner of the Year: Enthu Technology Sdn. Bhd.

"Wir freuen uns, die Gewinner des SmartEdge Partner Program zu würdigen, die alle Anforderungen unseres Programms und die Erwartungen hinsichtlich der Steigerung des Umsatzes und des Aufbaus langfristiger Beziehungen zu unseren gemeinsamen Kunden übertroffen haben", so Roger Holliday, VP of WW Sales bei Lantronix.

Einjähriges Jubiläum des SmartEdge Partner Program

Lantronix feierte im April 2021 das einjährige Jubiläum seines neuen SmartEdge Partner Program. "Das Lantronix SmartEdge Partner Program hat die besten Vertriebspartner der Branche angezogen", so Jonathan Shipman, VP of Strategy bei Lantronix. "Mit unserem SmartEdge Partner Program bieten unsere Vertriebspartner das integrierte Angebot an Software-, Hardware- und Servicelösungen von Lantronix an und bieten ihren Kunden alles, was sie für den Aufbau robuster, sicherer, konnektivitätsbasierter Lösungen benötigen."

Lantronix in CRN Partner Program Guide aufgeführt

Das SmartEdge Partner Program von Lantronix wurde in den marktführenden Leitfaden für Partnerprogramme, den CRN Partner Program Guide, aufgenommen. Dieser jährliche Leitfaden wird von CRN , einer Marke von The Channel Company , veröffentlicht und enthält eine aufschlussreiche Liste der wichtigsten Partnerprogramme führender Technologieunternehmen, die Produkte und Dienstleistungen über den IT Channel bereitstellen. Der Leitfaden für Partnerprogramme von 2021 ist online unter www.CRN.com/PPG verfügbar.

Über das SmartEdge Partner Program

Das SmartEdge Partner Program von Lantronix zielt darauf ab, Wiederverkäufer.

Über Lantronix

Lantronix Inc. ist ein globaler Anbieter sicherer schlüsselfertiger Lösungen für das Internet der Dinge (IoT) und Remote Environment Management (REM) und bietet Software-as-a-Service (SaaS), Konnektivitätsdienstleistungen, Ingenieursdienstleistungen und intelligente Hardware an. Lantronix ermöglicht es seinen Kunden, zuverlässige und sichere Lösungen anzubieten und gleichzeitig ihre Markteinführungszeiten zu verkürzen. Die Produkte und Dienstleistungen von Lantronix vereinfachen den Betrieb erheblich, indem Kundenprojekte in richtigen Maßstab erstellt, entwickelt, bereitgestellt und verwaltet werden. Gleichzeitig bieten sie Qualität, Zuverlässigkeit und Sicherheit.

Lantronix kann auf drei Jahrzehnte bewährter Erfahrung in der Entwicklung robuster IoT-Technologien und OOBM-Lösungen verweisen und ist ein Innovator, der es seinen Kunden ermöglicht, neue Geschäftsmodelle zu entwickeln, größere Effizienz zu erzielen und die Möglichkeiten des Internets der Dinge (IoT) zu nutzen. Die Lösungen von Lantronix werden auf Millionen von Computern in Rechenzentren, Büros und an entfernten Standorten in einer Vielzahl von Branchen eingesetzt, darunter Energie, Landwirtschaft, Medizin, Sicherheit, Fertigung, Vertrieb, Transport, Einzelhandel, Finanzen, Umwelt und Behörden.

Der Hauptsitz von Lantronix befindet sich in Irvine, Kalifornien. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.lantronix.com . Im Lantronix-Blog www.lantronix.com/blog erfahren Sie mehr. Dort gibt es zudem branchenbezogene Diskussionen und Neuigkeiten. Um Lantronix auf Twitter zu folgen, besuchen Sie www.twitter.com/Lantronix . Unsere Videobibliothek auf YouTube finden Sie unter www.youtube.com/user/LantronixInc . Sie können sich mit uns auch über LinkedIn unter www.linkedin.com/company/lantronix in Verbindung setzen.

