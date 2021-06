Die amerikanische Farmers Bankshares Inc. (ISIN: US3094791031, OTCPK: FBVA) schüttet ihren Aktionären eine Dividende in Höhe von 13 US-Cents je Aktie für das zweite Quartal aus. Die Auszahlung erfolgt am 15. Juli 2021 (Record date: 2. Juli 2021). Auf das Jahr hochgerechnet werden 0,52 US-Dollar ausbezahlt. Die aktuelle Dividendenrendite liegt damit beim derzeitigen Aktienkurs von 16,91 US-Dollar (Stand: 24. Juni ...

