DJ MÄRKTE ASIEN/Börsen folgen US-Vorgaben nach oben

Von Steffen Gosenheimer

TOKIO/HONGKONG (Dow Jones)--Konjunkturzuversicht sorgt zum Wochenausklang an den ostasiatischen Aktienmärkten und in Australien für eine freundliche Stimmung. Die Börsen folgen damit ihren US-Pendants mit neuen Schlussrekorden beim S&P-500 und beim Nasdaq-Composite. Dort sorgte neben gut ausgefallenen wöchentlichen Arbeitsmarktdaten für Optimismus, dass US-Präsident Joe Biden im Ringen um ein hunderte Milliarden Dollar schweres Infrastrukturpaket eine Einigung mit einer Gruppe von Senatoren verkündet hatte. Auf Twitter schrieb Biden, das Infrastrukturpaket werde "Millionen amerikanischer Jobs" schaffen.

Zugleich schwelten die Sorgen vor einer strafferen Geldpolitik und steigenden Leitzinsen weiter eher im Hintergrund, obwohl es mit den Marktzinsen etwas nach oben ging.

In Tokio zieht der Nikkei-Index ähnlich wie die Nachbarbörsen um 0,8 Prozent an auf 29.113 Punkte. Am besten schlägt sich aktuell der Hongkonger HSI mit einem Plus von 1,1 Prozent. Der südkoreanische Kospi eilt weiter von Rekord zu Rekord und hat dabei erstmals die Marke von 3.300 Punkten überschritten.

Händler in Tokio berichten von Kursgewinnen bei konjunkturempfindlichen Stahl- und Elektronikaktien. Panasonic (+4,2%) profitieren davon, dass das Unternehmen seinen kompletten Tesla-Anteil verkauft hat. Für Eisai geht es dagegen um rund 3 Prozent nach unten, nachdem die US-Arzneimittelbehörde angekündigt hat, ein konkurrierendes Präparat gegen Alzheimer von Eli Lilly beschleunigt prüfen zu wollen.

In Seoul steigt der Kurs des Einzelhändlers E-mart um 3,5 Prozent. Das Unternehmen hat für rund 3 Milliarden Dollar 80 Prozent des Südkorea-Geschäfts von Ebay übernommen. Dies dürfte dem Schwesterunternehmen Shinsegae (+1,6%) einen Schub im Online-Geschäft bescheren, in dem es hinterherhinke, heißt es.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 7.316,40 +0,56% +11,1% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) 29.112,39 +0,82% +5,2% 08:00 Kospi (Seoul) 3.306,17 +0,61% +15,1% 08:00 Schanghai-Comp. 3.594,79 +0,79% +3,5% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 29.210,31 +1,14% +5,8% 10:00 Straits-Times (Sing.) 3.122,88 +0,10% +9,7% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.559,28 +0,23% -3,8% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 9:23 % YTD EUR/USD 1,1941 +0,08% 1,1931 1,1937 -2,2% EUR/JPY 132,32 +0,04% 132,27 132,35 +4,9% EUR/GBP 0,8574 +0,04% 0,8570 0,8551 -4,0% GBP/USD 1,3927 +0,04% 1,3920 1,3959 +1,8% USD/JPY 110,81 -0,06% 110,87 110,88 +7,3% USD/KRW 1129,35 -0,24% 1132,03 1132,97 +4,0% USD/CNY 6,4642 -0,12% 6,4720 6,4744 -1,0% USD/CNH 6,4663 -0,05% 6,4699 6,4759 -0,6% USD/HKD 7,7622 -0,01% 7,7633 7,7641 +0,1% AUD/USD 0,7593 +0,13% 0,7583 0,7579 -1,4% NZD/USD 0,7076 +0,22% 0,7060 0,7058 -1,5% Bitcoin BTC/USD 34.828,51 +0,06% 34.806,63 33.079,01 +19,9% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 73,40 73,30 +0,14% 0,10 +51,8% Brent/ICE 75,68 75,56 +0,16% 0,12 +47,6% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.777,87 1.775,48 +0,13% +2,39 -6,3% Silber (Spot) 26,08 25,98 +0,39% +0,10 -1,2% Platin (Spot) 1.103,25 1.096,25 +0,64% +7,00 +3,1% Kupfer-Future 4,32 4,31 +0,29% +0,01 +22,6% ===

June 25, 2021 00:37 ET (04:37 GMT)

