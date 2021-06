FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Papiere der deutschen Sportartikelhersteller sind am Freitag nach Nike-Zahlen gefragt: Vorbörslich beim Broker Lang & Schwarz nahmen Adidas mit gut 2 Prozent Plus Kurs auf die Charthürde um 300 Euro. Puma kletterten um 2,5 Prozent auf knapp über 99 Euro, was auf Xetra einen Rekord bedeuten würde.

Nike übertraf mit seinen Zahlen für das vergangene Quartal die Markterwartungen deutlich. Die Aktien schossen nachbörslich um 14 Prozent nach oben. Ein Haar in der Suppe fanden Börsianer dennoch: Die Umsätze der Amerikaner in China. Sie waren weniger gut als gedacht, wofür vor allem die Reaktion der Chinesen auf Sanktionen im Zusammenhang mit der Region Xinjiang der Minderheit der Uiguren verantwortlich gemacht wurden.

Analysten reagierten aber positiv - bei Puma stockten einige Experten ihre Kursziele auf und signalisieren noch deutliches Potenzial./ag/mis