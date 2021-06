Nach starken Zahlen war die Aktie von Klöckner & Co. im Juni auf ein neues Mehrjahreshoch gestiegen, darauf folgte eine scharfe Korrektur. Deutet diese eine Trendwende an, oder stellt sie eine neue Einstiegschance dar? Bei Klöckner brummt das Geschäft. Wir hatten an dieser Stelle im Februar darauf hingewiesen, dass die Aktie auf jeden Fall Potenzial für zweistellige Kurse hat, wenn sich die positive ...

Den vollständigen Artikel lesen ...