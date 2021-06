Nach unten geht nicht viel, nach oben aber geht eben auch nicht viel - das Ergebnis ist ein Deutscher Aktienindex, der sich in einer vorsommerlichen Ruhe lediglich seitwärts bewegt, ein Trend ist weiter nicht auszumachen. Im Moment fehlen einfach neue Impulse. Das Beste, was dem DAX in den kommenden Wochen passieren könnte, wäre eine Fortsetzung der laufenden Seitwärtsphase. Denn trotz oder gerade wegen der bevorstehenden Sommerflaute mit geringen Umsätzen droht jederzeit eine größere Korrektur ...

