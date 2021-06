The following instruments on XETRA do have their last trading day on 25.06.2021Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 25.06.2021ISIN NameBMG215901155 CHINA SPORTS INTL HD-,04FR0012188456 VALLOUREC 14/24DE000HSH3RQ6 HCOB SPF S.1271DE000DK0CM00 DEKA STUFENZINS ANL 14/21DE0009842542 RESPARCS FDG II 03/UNDDE000HLB5EE8 LB.HESS.THR.CARRARA06X/17XS0159207850 RESPARCS FDG I 02/UNDXS1923394057 DZ BANK IS.A1085DE000A1E88E7 AAREAL BANK MTN.HPF.S.107XS1689663851 JACCAR HLDGS. 17/21 FLRUS912828S273 US TREASURY 2021US9128287A26 USA 19/21US912828WR74 US TREASURY 2021XS1689664073 JACCAR HLDGS. 17/21 FLRCH0245536799 EUROFIMA 14-21DE000A2AARZ5 K.F.W.ANL.V.16/2021CH0130720516 ST.GALL.KTBK 11-21AT0000A1HEW9 ERSTE GP BNK 15-21MTN1476DE000DK8AE04 DEKABANK DGZ IHS.S.6244XS1627597286 KAISA GRP HLDG 17/21XS1405777746 SES 16/UND. FLRXS0324964666 HBOS 07/21 MTNDE000A1TNCV1 AAREAL BANK MTN.HPF.S.186XS1942700540 QUABIT FINAN 19/23DE000DZ1J899 DZ BANK IS.A466DE000DZ1J6C8 DZ BANK IS.A375BE6279148470 SOLAR CHEST 15/21AU3CB0222131 FONT.CO-OP.GRP. 2021XS1082660744 ORLEN CAP. 14/21DE000DG4UA48 DZ BANK IS.A770AU3CB0222255 UNIV.OF MELB. 2021DE000DK8AEQ3 DEKABANK DGZ IHS.6237