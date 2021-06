DJ Deutsche Wohnimmobilien verteuern sich weiter

WIESBADEN (Dow Jones)--Die Preise deutscher Wohnimmobilien (Häuserpreisindex) sind im ersten Quartal 2021 weiter kräftig gestiegen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, stiegen die Preise durchschnittlich um 9,4 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Diese Preisentwicklung war sowohl in Städten als auch in ländlichen Regionen zu beobachten.

Besonders deutlich stiegen die Preise für Wohnungen in Großstädten über 100.000 Einwohnern mit 11,3 Prozent und in den sieben größten Metropolen (Berlin, Hamburg, München, Köln, Frankfurt, Stuttgart und Düsseldorf) mit 11,1 Prozent sowie für Ein- und Zweifamilienhäuser in dünn besiedelten ländlichen Kreisen mit 11,3 Prozent.

June 25, 2021

