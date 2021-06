1. Welches Bild, welche Erinnerung aus '08 hat sich bei Ihnen am markantesten eingeprägt? 2. Was waren damals die Beweggründe, als einer von vier nationalen Förderern aufzutreten? 3. Waren Sie Bottom Line zufrieden mit der Euro '08? 4. Welche Aktivitäten setzen Sie sonst im Fußball bzw. Sport? 5. Jetzt haben wir wieder eine Euro. Wer wird im Jahr 2021 Europameister 2020? Robert Zadrazil, Vorstandsvorsitzender der UniCredit Bank Austria 1. Aus österreichischer Sicht sicher das Entscheidungsspiel gegen Deutschland in der Vorrunde, in dem Michael Ballack unsere Hoffnungen mit einem Freistoß leider endgültig zunichte gemacht hat. Im Turnier war es für mich die Geburtsstunde des spanischen Dream Teams mit den Ballzauberern ...

