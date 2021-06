Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Mit ca. 2,5 Mrd. EUR Emissionsvolumen in 20 Transaktionen wurde im zweiten Quartal 2021 deutlich weniger als im Vergleichszeitraum des Vorjahres platziert, so die Analysten der Helaba.Ähnlich zum Corporate Bond-Markt dürften viele SSD-Emittenten aktuell nicht die Notwendigkeit für eine gesteigerte Liquiditätsbeschaffung sehen. Allerdings befänden sich nach dem Wissen der Analysten noch 13 Deals in der Vermarktungsphase, die im weiteren Verlauf des Jahres valutiert würden. Sie würden daher mit einem Anstieg der Marktdynamik in der zweiten Jahreshälfte rechnen. ...

