Unterföhring (ots) - A so a Gaudi! Das ProSieben Sommer-Event "Die Alm - Promischweiß & Edelweiß" ist nach zehn Jahren zurück und gewinnt mit dem Auftakt der neuen Staffel mit einem Marktanteil von guten 11,4 Prozent die Prime Time (20:15 bis 23:00 Uhr) bei den 14- bis 49-jährigen Zuschauer:innen. Bei den jungen 14- bis 39-Jährigen erzielt die Sendung mit Collien Ulmen-Fernandes und Christian Düren starke 13,6 Prozent Marktanteil.Wird "DSDS"-Stern Katharina Eisenblut "Die Alm" freiwillig verlassen?Zehn Prominente leben in den kommenden Wochen auf einer einsamen Alm in 1.680 Meter Höhe und führen dort ein Leben wie vor 100 Jahren. Am Ende von Folge eins überrascht das Moderatoren-Duo Collien Ulmen-Fernandes und Christian Düren die Promis: noch niemand muss "Die Alm" verlassen. Aber Sängerin Katharina Eisenblut droht mit freiwilligem Auszug. Wird sie das Promi-Hüttenspektakel nächsten Donnerstag (1. Juli 2021, 20:15 Uhr) freiwillig verlassen?Themen-Preview der nächsten Folge im Newsletter und Fotomaterial aus den Episoden und zur Sendung finden Sie auf unserer Presseweide zu "Die Alm" unter http://presse.prosieben.de/diealm."Die Alm - Promischweiß & Edelweiß" - immer donnerstags, um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf JoynBasis: Marktstandard TV; Quelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE | Seven.One Entertainment Group | Business Intelligence; Erstellt: 25.06.2021 (vorläufig gewichtet)