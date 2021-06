DGAP-News: Pro BoutiquenFonds GmbH / Schlagwort(e): Marktbericht/Fonds

Gewinne laufen - nur die Aktienkurse nicht

Trotz Coronakrise hat der Gesundheitsindex MSCI World Health Care im Jahr 2020 um ca. 4% schlechter abgeschnitten als der weltweite Aktienmarktindex MSCI World. Die Diskrepanz fällt sogar noch höher aus, wenn der Zeitraum zwischen Ende Februar 2020 und Ende Mai 2021 zugrunde gelegt wird. Hier hat der Gesundheitssektor sogar um 8% schlechter als der Gesamtmarkt abgeschnitten und das trotz einer weltweiten Pandemie, die die Aufmerksamkeit gerade auf die Relevanz der Gesundheit gelenkt hat. Ertragsmäßig ist der Gesundheitssektor fundamental gesehen allerdings in bester Verfassung. Über die letzten 25 Jahre legten die Gewinne der Gesundheitsunternehmen um ca. 9% pro Jahr zu, verglichen mit einem jährlichen Gewinnplus von ca. 6% der Nicht-Gesundheits-Unternehmen im Gesamtmarktindex. Zykliker im Fokus der Anleger

Allerdings gab es ein deutliche zyklische Erholung der Gewinne seit Anfang des Jahres für den Gesamtmarkt. Diese wurde unter anderem durch Finanzdienstleister, Energie- und Grundstoffanbieter sowie durch Technologieanbieter angetrieben. Gerade diese zyklische Erholung scheint die bessere Kursentwicklung des Gesamtmarktes im Vergleich zum Gesundheitssektor ausgelöst zu haben. Die Frage ist nun, setzt sich die starke zyklische Erholung weiter fort oder geht die Gewinnentwicklung des Gesamtmarktes nach der starken Erholung wieder in eine Seitwärtsbewegung über wie z.B. nach der Finanzkrise? Eines ist klar, trotz stetig wachsender Gewinne ist der Gesundheitssektor zurzeit im Vergleich zum Gesamtmarkt günstig bewertet wie der Vergleich zeigt. Die durchschnittliche KGV-Prämie über die letzten 25 Jahre beträgt annähernd 10%. Momentan ist dagegen ein selten vorkommender Abschlag im Vergleich zu dieser langfristigen Prämie zu verzeichnen, der beachtliche ca. 18% beträgt. Fazit

Es gibt also relativ gesehen noch viel Aufholpotential gegenüber dem Gesamtmarkt, insbesondere dann, wenn sich herausstellen sollte, dass sich die Gewinndynamik des breiten Marktes verlangsamt. Ein günstiger Einstieg in den Gesundheitssektor erscheint damit aktuell möglich. Der Fonds nova Steady Health Care verfolgt die Strategie, Aktien von Unternehmen aus dem unverzichtbaren Gesundheitsbereich zu allokieren, die nicht aus den populäreren Subindustrien Biotech und Pharma stammen. Die von typischen Gesundheitsaktienfonds zu Unrecht eher vernachlässigten, anderen acht Subindustrien bieten ein weites Feld mit wachstumsstarken Gesellschaften, aus denen die Anlageexperten der nova funds GmbH ein ausgewogenes Portfolio schwankungsarmer Aktien zusammenstellen. Link zum Artikel mit illustrierenden Grafiken Fonds: nova Steady HealthCare - ISIN DE000A1145H4 / DE000A1145J0

