Der Euro hat sich am Freitag in der Früh mit einem kleinen Plus gegenüber dem US-Dollar gezeigt. Gegen 9.00 Uhr notierte die europäische Leitwährung bei 1,1947 Dollar und damit über etwas dem Wert vom Vorabend bei 1,1932 Dollar. Datenseitig steht zum Wochenende hin in der Eurozone die Geldmenge M3 im Fokus der Marktteilnehmer, die in Hinblick auf die Inflationsentwicklung von Bedeutung ist."In den ...

