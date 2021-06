Frankfurt (www.fondscheck.de) - Der Fonds DWS Deutschland LC (ISIN DE0008490962/ WKN 849096) investiert in substanzstarke deutsche Standardwerte (Blue Chips) aus dem DAX-Index unter flexibler Beimischung ausgewählter Small Caps und Mid Caps, so Tim Albrecht, Fondsmanager bei DWS.Die weitere Verbesserung des ifo Geschäftsklimaindex und des Dienstleistungs-PMI (Purchasing Managers' Index) der Eurozone, die mäßigeren Inflationserwartungen in den USA, unaufgeregte Inflationskommentare der EZB und der FED, der stetige Rückgang neuer Corona-Infektionen in der Eurozone und den USA sowie die sehr starke Q1-Gewinnsaison hätten die Aktienmärkte im Mai 2021 unterstützt. Der schwächelnde deutsche Einkaufsmanagerindex für das Verarbeitende Gewerbe, der fallende ISM-Index, der weltweit starke Anstieg der Verbraucher- und Erzeugerpreise und die kräftige Korrektur des Bitcoins seien die wichtigsten negativen Trends im Mai gewesen. ...

