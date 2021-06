...bekannten Schlusslichter im deutschen Handel, sowohl Cash&Carry (METRO) als auch Technik/Unterhaltungs-elektronik. Gemessen am Umsatz sind beide Europameister. CECONOMY lieferte vor drei Tagen desolate Zahlen. Der Umbau zum einen und das schwache Quartal infolge der Pandemie zum anderen ergaben ein Ergebnis, was schlechter kaum denkbar ist. Was heißt Umbau? Mit rd. 17 bis 19 Mrd. € Jahresumsatz (geschätzt) hat das neue Management von CECONOMY alles in der Hand, eine sinnvolle neue Struktur aufzubauen. Es ist eine echte Zukunftswette, aber vor dem Hintergrund der unverändert starken Marktstellung.



