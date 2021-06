München (ots) - München, den 24. Juni 2021. Der Juli zeigt sich von seiner besten Seite und hält zahlreiche Streaming-Schmankerl bereit: Die Fortsetzung von zwei beliebten Exclusives sowie ein neues Joyn Original und jede Menge sportlicher Highlights prägen den Juli auf Joyn. Ab dem 8. Juli kämpft das Team des Chastain Park Memorial Krankenhauses exklusiv bei Joyn PLUS+ in 14 neuen Folgen "Atlanta Medical" wieder um Leben und Tod. Nur eine Woche später geht es am 15. Juli weniger dramatisch, aber dennoch spannend, mit Nachhilfe in Sachen Social Media auf Joyn weiter: In dem neuen Original "Die Obert Connection" trifft Claudia Obert auf bekannte Social-Media-Stars, die ihre Tipps und Tricks mit der Unternehmerin teilen. Ab dem 26. Juli geht es krass weiter: Fans von "Krass Klassenfahrt" können sich auf zwölf neue Folgen der Reality-Serie freuen. Zusätzlich kommen mit einer sportlichen Medaillenjagd und den finalen Etappen eines prestigeträchtigen Radrennens auch Sport-Fans im Juli voll auf ihre Kosten."Atlanta Medical", Staffel 4 - 14 neue Folgen der beliebten Krankenhausserie ab 8. Juli exklusiv bei Joyn PLUS+Zu Beginn der neuen Staffel schließen Dr. Conrad Hawkins und Krankenschwester Nicolette Nevin den Bund der Ehe und stärken damit ihre ohnehin schon innige Bindung. Währenddessen wird das Chastain Memorial Hospital von einem privaten in ein öffentliches Krankenhaus umgewandelt. Das bringt die heldenhaften Ärztinnen und Ärzte dazu, darum zu kämpfen, das kaputte Krankenhaus-System von innen heraus zu sanieren. Dr. Randolph Bell stellt Nachforschungen in seiner eigenen Vergangenheit an, um seinen einstigen Stiefsohn zu finden, den herausragenden Schönheitschirurgen Dr. Jake Wong Bell versucht, Dr. Wong ans Chastain zu bringen, um die Zahl an Mediziner*innen von Weltrang im Krankenhaus zu erhöhen und ihre komplizierte Beziehung zu kitten. Und während sich die Star-Assistenzärztin Dr. Mina Okafor und ihr brillanter Mentor Dr. AJ Austin näher kommen als je zuvor, müssen sie lernen, eine professionelle Arbeitsbeziehung innerhalb des Krankenhauses zu wahren."Die Obert Connection" - das neue Reality-Format mit Promi-Lady Claudia Obert und sechs Social-Media-Stars ab 15. Juli exklusiv und kostenlos auf JoynMeme-Queen Claudia Obert wird für ihre Sprüche auf Instagram gefeiert. Nun erweitert sie ihr Königreich und erobert neue Gebiete der Social-Media-Welt. In ihrem neuen Joyn Format "Die Obert Connection" wagt sie mit einer Portion Selbst-Ironie ein Social-Network-Experiment der etwas anderen Art: Sie trifft junge, bekannte Social-Media-Stars aus sechs unterschiedlichen Bereichen, die mit der Unternehmerin ihre Tipps sowie Tricks teilen und ihr Spezialgebiet erklären - von Beauty, TikTok, über Erotik bis hin zu Fitness ist alles dabei. Joyn zeigt "Die Obert Connection" ab 15. Juli 2021 zwei Mal wöchentlich auf Joyn. Bei Joyn PLUS+ sind alle Folgen des Reality-Formats bereits ab Start verfügbar."Krass Klassenfahrt", Staffel 11 - zwölf neue Folgen der beliebten Reality-Serie ab 26. Juli exklusiv und kostenlos auf JoynFür die Klasse 12s Pro geht es mit neuen und alten bekannten Gesichtern auf zur nächsten krassen Klassenfahrt! Doch die neuen Mitschüler*innen sind nicht die einzige Herausforderung. Jemand leakt ein großes Geheimnis nach dem anderen. Doch wer steckt dahinter? Zwischen heißen Intrigen, Eifersuchtsdramen, vielen Küssen, Konflikten und jeder Menge Drama wird es spannender und emotionaler denn je! Bei Joyn PLUS+ sind alle neuen Folgen bereits ab Start verfügbar.Großartige Sport-Highlights im Juli auf JoynSportliche Medaillenjagd at its best: Mit Eurosport sehen Nutzer*innen die Olympischen Spiele aus Tokyo ab dem 23. Juli live auf Joyn. Fans der Olympischen Spiele können zusätzlich Highlights der einzelnen Disziplinen mit Eurosport auf Joyn verfolgen. Auch die finalen Etappen der Tour de France sehen Fans im Juli auf Joyn über Eurosport 1. Darüber hinaus sehen Joyn User die Viertel- und Halbfinalspiele sowie das Finale der Fußball-Europameisterschaft 2020 im ARD- sowie ZDF-Livestream. Neben diesem Endspiel sehen Joyn Nutzer*innen auch den Auftakt der 2. Fußball-Bundesliga im SAT.1-Livestream bei Joyn.Weitere Highlights im Juli auf Joyn und bei Joyn PLUS+Neben den genannten Highlights bietet Joyn PLUS+ im Juli die Fortsetzung einer weiteren großartigen Nordic-Noir-Serie: Die zweite Staffel von "Exit" ist ab dem 1. Juli exklusiv bei Joyn PLUS+ abrufbar. Des Weiteren können sich auch Fans der Science-Fiction-Serie "Doctor Who" auf ein Wiedersehen freuen: Ab 22. Juli steht die zwölfte Staffel exklusiv bei Joyn PLUS+ auf Abruf zur Verfügung.Auch Shonda Rhimes' Erfolgsserien "Grey's Anatomy" und "Seattle Firefighters" gehen nach einer kurzen Sommerpause im Juli auf Joyn weiter. Bereits eine Woche vor TV-Ausstrahlung, ab dem 7. Juli, kehren das Ärzte-Team und die Feuerwehr-Crew mit wöchentlich einer neuen Folge zurück auf die Streaming-Plattform.Über JoynJoyn ist eine anbieterübergreifende Entertainment-Streaming-Plattform. Dabei bietet Joyn ein umfangreiches kostenfreies Angebot mit zahlreichen Live-TV-Channels, Serien, Dokumentationen und Filmen auf Abruf, Mediatheken und Sportinhalten von ProSiebenSat.1, Discovery sowie weiterer Content-Partner, alles gebündelt auf einer Plattform. Noch mehr Entertainment bekommen Nutzer*innen mit dem Premium-Angebot Joyn PLUS+. Hier sind zusätzliche Pay-TV-Channels und noch mehr Inhalte auf Abruf wie Exclusives und Originals enthalten. Nutzer*innen können Inhalte auf iOS-, Android- und Huawei-Geräten sowie im Web und über Smart-TVs, Google Chromecast, PlayStation 4 & 5, Apple TV und Amazon Fire TV abspielen. Ziel ist es, eine umfassende deutsche OTT-Plattform anbieterübergreifender Inhalte zu schaffen. 