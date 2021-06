Eigentlich bestimmt der Meinungsstreit über die Inflation "transitory or not" die Schlagzeilen, aber in der großen Anlagestrategie geht es eigentlich um den Wettstreit zweier Klassen von Aktien, die man streng genommen eigentlich gar nicht trennen kann, da die Übergänge fließend sind: Growth gegen Value. Derzeit meldet sich der Nasdaq mit neuen Höchstkursen zurück, aber bleibt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...