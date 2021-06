Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Robuste Wirtschaftszahlen (ifo, PMI) und solide Aktienkurse haben den Rentenmarkt zuletzt in die Schranken verwiesen, so die Analysten der Helaba.Beteuerungen der Zentralbanken, am Expansionskurs vorerst festhalten zu wollen, scheinen bei Marktteilnehmern kaum noch Widerhall zu finden, berichten die Analysten der Helaba. Für Aufmerksamkeit habe die Notenbanksitzung in Großbritannien gesorgt. Hinweise auf eine erste Leitzinserhöhung bereits im Jahr 2022 habe es aber nicht gegeben. ...

