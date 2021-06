Adidas - Startschuss für eine Rallye?

Ingmar Königshofen,

boerse-daily.de

Wertpapiere des Sportartikelherstellers Adidas führen heute die DAX-Gewinnerliste klar an, für Auftrieb sorgen äußerst starke Quartalszahlen des US-Rivalen Nike. Aus der monatelangen Seitwärtsphase konnte Adidas aber noch nicht nachhaltig ausbrechen, dies könnte jedoch für die kommenden Tage bevorstehen.

Technisch gesehen konsolidiert Adidas noch immer zwischen 253,20 und die 306,80 Euro seit etwa November 2020 seinen vorherigen Kursanstieg von 162,20 Euro aus. Seit Anfang Mai zeigt sich dabei wieder ein untergeordneter Aufwärtstrend, der äußerst dynamische Kurszuwächse an die obere Begrenzung der Handelsspanne zur Folge hatte. Bleibt die Aufwärtsdynamik in der jetzigen Form erhalten, könnte es bereits nächste Woche zu einem nachhaltigen Kaufsignal und damit eine Rallyefortsetzung kommen.

Wochenschlusskurs abwarten

Damit es zu einem regelrechten Kaufsignal in der Adidas-Aktie mit Zielen an den Vorjahreshochs bei 317,45 sowie darüber um 328,20 und 155,58 Euro kommt, muss ein nachhaltiger Anstieg mindestens über 307,00 Euro in dem Papier per Wochenschlusskurs etabliert werden. Nur hierdurch ließe sich tatsächlich eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung unter technischen Aspekten ableiten. Solange jedoch die Handelsspanne seit November letzten Jahres aufrechterhalten wird, könnten noch einmal Rücksetzer in den Bereich des 50-Tage-Durchschnitts bei 288,76 Euro aufkommen, darunter findet Adidas bei 275,45 Euro weitere Unterstützungen vor. Nur tiefer als 253,20 Euro sollte es nach Möglichkeit nicht mehr gehen, weil sonst ein bullisches Setup vollständig negiert würde.

Widerstände: 306,70; 309,59; 313,92; 317,45; 322,14; 330,36 Euro

Unterstützungen: 300,00; 297,01; 293,80; 288,73; 284,95; 277,15 Euro

Adidas in Euro im Tageschart; 1 Kerze = 1 Tag (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 30.07.2020 - 25.06.2021. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de/underlying/ DE000A1EWWW0

Adidas in Euro im Wochenchart; 1 Kerze = 1 Woche (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 20.06.2016 - 25.06.2021. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de/underlying/ DE000A1EWWW0

Investmentmöglichkeiten

Turbo Open End Call-Optionsscheine auf ADIDAS für eine Spekulation auf einen Anstieg der Aktie

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in Euro Hebel Letzter Bewertungstag Adidas HR0S3R 7,27 236,086284 4,24 Open End Adidas HR0XTJ 5,79 250,33944 5,26 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 25.06.2020; 10:50 Uhr

Turbo Open End Put-Optionsscheine auf ADIDAS für eine Spekulation auf einen Kursverlust der Aktie

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in Euro Hebel Letzter Bewertungstag Adidas HR7RR1 6,97 376,132484 4,47 Open End Adidas HR4Z9D 5,3099 360,574699 5,81 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 25.06.2020; 10:53 Uhr

