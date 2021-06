Wien/Langenlois (ots) - Kommunikationsoffensive und Gutschein-Aktion machen Gusto auf kulinarischen Urlaub in Österreich.Kulinarik und Reisen ergänzen sich perfekt. Dieser Meinung sind auch AMA GENUSS REGION und die Österreich Werbung. Gemeinsam mit dem Partner Österreich Wein Marketing starten sie die Kommunikationsoffensive "Land der behutsamen Veredelung" und wollen damit heimischen Touristen und Gästen aus Deutschland das Land und seine Produkte und Produzenten schmackhaft machen. Begleitet und verstärkt wird die Kommunikationsoffensive von einer österreichweiten Gutschein-Aktion, die Lust auf regionale Spezialitäten machen soll. Dabei werden Wirte unterstützt, die bereits die freiwilligen Qualitäts- und Herkunftsrichtlinien des Gütesiegels AMA GENUSS REGION umsetzen. Bis Ende November werden 10.000 Gutscheine zu je 50 Euro verlost, die direkt bei AMA GENUSS REGION Wirten eingelöst werden können. Teilnahme ist unter www.genussregionen.at/gewinnspiel (http://) möglich. Insgesamt werden gemeinsam 2 Mio. Euro in die Kampagne mit Schwerpunkten im Sommer investiert."Jede Region in Österreich verfügt über Schmankerl und Spezialitäten, die unsere kulinarische Identität bilden. Das verdanken wir unseren heimischen Produzentinnen und Produzenten, die mit Leidenschaft, Traditionsbewusstsein und innovativen Ideen Produkte höchster Qualität erzeugen. Diese \u201aKünstler der behutsamen Veredelung' wollen wir mit der langfristigen Kommunikationsoffensive mit Fokus auf den Sommer vor den Vorhang holen", erklärt Landwirtschafts- und Tourismusministerin Elisabeth Köstinger und ergänzt: "Mein Ziel ist es, heimischen Gästen und internationalen Touristen Österreichs einzigartige Kulinarik noch schmackhafter zu machen. Mit dieser Kampagne wird uns das gelingen. Genießen wir alle gemeinsam den Sommer und freuen wir uns auf eine unbeschwerte Zeit nach einem turbulenten Jahr. Auf uns wartet ein Sommer voller Genuss. Ab heute bis Ende November verlosen wir daher tausende Genuss-Gutscheine mit einem Gesamtwert von 500.000 Euro. Die Gutscheine können direkt bei den AMA GENUSS REGION Wirten eingelöst werden. Damit unterstützen wir regionale Qualität!"AMA GENUSS REGION Gütesiegel garantiert Qualität und HerkunftAlle Betriebe, die im Rahmen des gemeinsamen Campaignings vorgestellt werden, nehmen am Gütesiegel AMA GENUSS REGION teil. Die Zertifizierung mit einheitlichen Qualitäts- und Herkunftsrichtlinien garantiert den Gästen und Kunden die regionale Herkunft und beste Qualität der Lebensmittel, kurze Transportwege und die stets frische Zubereitung der Speisen. "Ganz nach dem Motto 'Aus der Region. Für die Region. In die Welt.' geht es uns bei dieser Kommunikationsoffensive um die Betriebe und ihre einzigartigen Geschichten. Mit dem Tourismus hat die Landwirtschaft einen starken Partner gefunden. Gemeinsam können wir die Betriebe entlang der Wertschöpfungskette vernetzen und unterstützen und für Kunden und Gäste ein stimmiges Gesamtpaket anbieten", erklärt Gerhard Zinner, Obmann Cluster Netzwerk Kulinarik. Mehr als zweitausend bäuerliche Direktvermarkter, Lebensmittelmanufakturen und Gastronomiebetriebe sind derzeit zertifiziert. Erklärtes Ziel sind 3000 Teilnehmer bis Ende des Jahres, um das Angebot weiterauszubauen. Corona beflügelte die Nachfrage nach regionalen Produkten", so Zinner.Tourismus und Landwirtschaft - "Land der behutsamen Veredelung"Herzstück der Kommunikation und Vernetzung ist die Genuss-Landkarte www.genussregionen.at. Auf dieser interaktiven Karte finden Konsumenten regionale Produkte, Produzenten, Manufakturen und teilnehmende Gastronomen. Die Routenplanung per Auto oder öffentlichen Verkehrsmitteln, Informationen über die Regionen sowie touristisch-kulinarische Angebote und Veranstaltungen ergänzen das Angebot. "Kulinarik ist für die Marke \u201aUrlaub in Österreich' ein entscheidendes Asset. Typische Speisen und Getränke aus der Region zu genießen, war im letzten Sommer für rund 40 Prozent unserer Gäste aus Österreich und Deutschland ein fixer Bestandteil in ihrem Österreich-Urlaub. Sieben Prozent kamen explizit im Rahmen einer Wein- oder Kulinarikreise zu uns und waren mit Tagesausgaben von 165 Euro eine äußerst attraktive Zielgruppe. Diese Ausgaben lagen um 20 Prozent über dem Durchschnitt unserer österreichischen und deutschen Urlauber", erklärt Lisa Weddig, Geschäftsführerin der Österreich Werbung. "Österreich ist eine Top-Kulinarik-Destination und mit dieser Kommunikationsoffensive in Höhe von 2 Mio. Euro wollen wir unsere Top-Leistungen noch mehr ins Schaufenster stellen. Gemeinsam mit den Partnern Netzwerk Kulinarik und der Österreich Wein Marketing wird es uns nicht nur gelingen, bestehende und neue Zielgruppen für Urlaub in Österreich zu begeistern, sondern auch den Absatz und die Wertschätzung regionaler Lebensmittel zu fördern und zu erhöhen", so Weddig.Ab jetzt stellen die AMA GENUSS REGIONEN und die Österreich Werbung 27 Qualitätsbetriebe - von Direktvermarktern über Manufakturen bis hin zu Gastronomen und Hoteliers - in Österreich und Deutschland in die mediale Auslage, die sich durch ihr Engagement, ihre Experimentierfreude und auch ihr Qualitätsversprechen auszeichnen. Neben großen Content-Kooperationen in Österreich und Deutschland (Servus Stadt & Land, GEO Saison, 1000 things.at) sowie Influencer-Reisen stützt die Österreich Werbung den Kulinarik-Schwerpunkt durch weitere Kommunikationsmaßnahmen auch in der Schweiz, den Niederlanden und Belgien.Alle Infos zur Kommunikationsoffensive "Land der behutsamen Veredelung", der Gutschein-Aktion und der Live-Stream der Pressekonferenz sind in unserem virtuellen Presseraum zu finden:http://kulinarik.austriarooms360.at/Pressekontakt:Bundesministerium für Landwirtschaft, Regionen und TourismusMichael Strassermichael.strasser@bmlrt.gv.at0664 82 38 474Österreich WerbungClaudia Rieblerclaudia.riebler@austria.info01 588 66 299AMA Genuss Region/Netzwerk KulinarikManuela Schürrmanuela.schuerr@amainfo.at0664 83 76 178Original-Content von: Österreich Werbung, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/35994/4952055