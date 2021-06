Hamburg (ots) - Stibo Systems, ein weltweit führender Anbieter von Stammdatenmanagement-Lösungen (Master Data Management, MDM), hat die Corona-Pandemie als Geschäftsbeschleuniger erlebt. "Im Zuge der Pandemie haben immer mehr Unternehmen erkannt, wie wichtig gut organisierte und exakte Stammdaten sind, um Geschäfts- und Vertriebsprozesse professionell online aufzusetzen. Daher haben sie stark in ihr Stammdatenmanagement investiert", sagt Jesper Ejlersen, CEO von Stibo Systems. Er weist darauf hin, dass die wachsende Nachfrage nach den MDM-Lösungen des Unternehmens aus allen Branchen kommt: "Händler, Distributoren und Konsumgüter-Unternehmen haben auf die Verlagerung des Geschäfts von physisch zu online reagiert. Und die Produzenten waren bestrebt, ihr Geschäft zu digitalisieren, um nahtlos mit Verkäufern, Lieferanten, ihren Kunden und Dritten zusammenzuarbeiten. Darüber hinaus haben wir von einem weiteren disruptiven Prozess profitiert: Unternehmen in Großbritannien müssen aufgrund des Brexits ihre digitale Transformation beschleunigen, um wettbewerbsfähig zu bleiben."Als Ergebnis dieser Entwicklungen schließt Stibo Systems sein Geschäftsjahr (Mai 2020 bis April 2021) mit einem Rekordumsatz ab. Das Unternehmen meldet einen Umsatz von 94,6 Millionen Euro, was einem Plus von 5,4 Prozent gegenüber dem vorherigen Geschäftsjahr entspricht. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) ist auf 1,7 Millionen Euro gestiegen, was einem Plus von 11,8 Millionen Euro entspricht, da das Unternehmen im vergangenen Geschäftsjahr aufgrund großer Investitionen in den Übergang zu einem Software-as-a-Service-Geschäftsmodell einen geplanten Fehlbetrag von 10,1 Millionen Euro erwirtschaftet hatte.Einer der Gründe für das erfolgreiche Jahr ist, dass die MDM-Lösungen von Stibo Systems nicht nur von Unternehmen eingesetzt wurden, die ihre Produktdaten in Ordnung bringen wollten. "Das Gespräch über Produktdaten war oft ein Ausgangspunkt mit Kunden. Aber sehr oft wurde klar, dass die Produktdomäne nur eine der Domänen war, die sie in Ordnung bringen mussten. Von dort aus ging es weiter zu Kunden-, Standort-, Anbieter- und Lieferantendaten. Es gibt einen klaren Trend, dass Unternehmen eine umfassende Datentransparenz durch Multidomain-Stammdatenmanagement anstreben", sagt Jesper Ejlersen.Ein weiterer Trend, über den der CEO von Stibo Systems berichtet, ist, dass die Kunden primär nach Cloud-Lösungen fragen. "Mehr als 80 Prozent unserer Neukunden haben sich für eine Software-as-a-Service-Stammdatenmanagement-Lösung in der Cloud entschieden. Für uns ist das eine positive Entwicklung, weil es längerfristig einen höheren, stabilen, wiederkehrenden Umsatz schafft. Unsere Investitionen in diesem Bereich haben sich also bereits ausgezahlt. Und unser Cloud-Angebot wird noch viele Jahre lang ein Erfolgsfaktor sein", so Jesper Ejlersen abschließend.Über Stibo SystemsStibo Systems bietet Unternehmen innovative Softwarelösungen zur Stammdatenverwaltung und ermöglicht dadurch Datentransparenz. Unsere Lösungen sind weltweit die treibende Kraft hinter zukunftsorientierten Unternehmen, die den strategischen Wert ihrer Stammdaten nutzen. Wir versetzen Firmen in die Lage, das Kundenerlebnis zu verbessern, Innovation und Wachstum voranzutreiben und eine Grundlage fu\u0308r die digitale Transformation zu schaffen. So erhalten Unternehmen die Transparenz, die sie benötigen und wu\u0308nschen: eine einzige, genaue Sicht auf ihre Stammdaten. Damit können Firmen fundierte Entscheidungen treffen und ihre umfangreichen, ambitionierten Ziele erreichen. Stibo Systems ist eine in Privatbesitz befindliche Tochtergesellschaft der 1794 gegru\u0308ndeten Stibo A/S Gruppe mit Hauptsitz in Aarhus, Dänemark. Mehr unter stibosystems.de.Pressekontakt:Stibo Systems GmbHVolker BitzerTanzende TürmeReeperbahn 120359 HamburgTelefon: +49 (0) 175 604 5112E-Mail: Volker.Bitzer@stibosystems.comOriginal-Content von: Stibo Systems GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/102875/4952047