Ein neues Nachrichtenformat von Whatsapp ermöglicht Unternehmen ab sofort auch in Deutschland wieder, proaktiv per Messenger Nachrichten und Angebote zu verschicken. Es gibt aber einen wesentlichen Unterschied zum früheren Newsletter-Angebot. Vor etwa zwei Jahren drehte Whatsapp den Hahn zu. Die vor allem als Traffic-Maschine bei Medien, aber auch bei anderen Unternehmen und in der Politik extrem beliebten Messenger-Newsletter wurden kurzerhand eingestellt. Damit fehlte vielen Unternehmen ein zentraler Kanal, um Kund*innen zu erreichen. Das könnte sich jetzt wieder ändern. Whatsapp bringt die Newsletter zurück ins Spiel, ohne sie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...