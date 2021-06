Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Mit dem Land Brandenburg und der Oberbank gab es gestern nur kleinere Aktivitäten am Primärmarkt, so die Analysten der Helaba.Beide Emittenten hätten auf Überzeichnungen verweisen können. Während die Oberbank ihren grünen Covered Bond gegenüber der Guidance 3 BP enger an den Markt habe bringen können, sei dies dem Land Brandenburg, trotz des 2-fach so hohen Buches, nicht gelungen. Neue Mandatierungen seien überdies nicht bekannt geworden. ...

