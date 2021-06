Laut der 2020er-Studie belegt die Dortmunder adesso SE Platz 1 unter den deutschen mittelständischen IT-Dienstleistern. Wir haben exklusiv mit CFO Jörg Schroeder gesprochen, um zu erfahren, was den Unterschied gegenüber dem Wettbewerb ausmacht.Seit dem Jahr 2006 befindet sich die Dortmunder adesso SE (DE000A0Z23Q5) auf einem beeindruckenden Wachstumspfad. So steigerten die Westfalen ihre Erlöse von 12.3 Millionen Euro auf mittlerweile 523 Millionen Euro im Jahr 2020. Gleichzeitig schraubten die NRWler ihre Profitabilität nach oben, was sich auch konkret an ...

Den vollständigen Artikel lesen ...