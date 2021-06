Was halten Sie von einem Präparat, welches in mehreren Indikationen gleichzeitig eine hohe Wirksamkeit entfaltet? Es geht also um einen faktischen "Alleskönner"-Wirkstoff, welcher quasi als eine Art "Geheimwaffe" in verschiedenen bisher nicht gut behandelbaren Therapiefeldern eingesetzt werden kann. Ein Biotech-Hot-Stock konnte diesbezüglich zuletzt mit erfreulichen Studienfortschritten aufwarten. Der kleinen Biotech-Firma winkt angesichts der potenziellen Therapie-Durchbrüche der Einstieg in neue ...

Den vollständigen Artikel lesen ...